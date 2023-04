“Vemos a Patricia Bullrich muy sólida dentro de la interna de Juntos por el Cambio”

El sociólogo y encuestador Pablo Romá, sociólogo y director de Circuitos Consultoras, fue entrevistado en el programa Metaverso de Ciudadano.News, en el que analizó su último trabajo.

En ese sentido, ponderó los buenos números de la precandidata a la presidente por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich frente a Horacio Rodríguez Larreta. También dio detalles de los números que obtendría Cristina Kirchner si se lanza como precandidata y la diferenciación que hacen sus potenciales votantes respecto a Alberto Fernández y el Gobierno nacional.

“Vemos que hay un crecimiento de Javier Milei, pero no de gran magnitud, tiene alrededor de 18%, que es un número muy importante sobre todo en la provincia de Buenos Aires”, dijo el especialista, y agregó: “Después de junio, cuando se definan las precandidaturas vamos a empezar a ver más claramente las tendencias, pero hoy estos números tienen que ver más con cómo el electorado va ordenando según sus preferencias a los dirigentes que están dando vuelta en la discusión pública”.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, Romá indicó que “Patricia Bullrich tiene un crecimiento en la provincia de Buenos Aires muy importante, sobre todo entre los votantes de Mauricio Macri”, y agregó: “Ese proceso viene siendo una tendencia consolidada, ahora Bullrich está un poquito más estable en alrededor de los 20 puntos, pero ha sido una tendencia que ha venido marcando un crecimiento ya desde hace un tiempo”.

“La discusión con Horacio Rodríguez Larreta la beneficia en términos de su posicionamiento, ya que tiene un discurso más duro para una base electoral de JxC que está bastante radicalizada, que tiene un componente anti-kirchnerrista”, detalló el sociólogo.

El trabajo de Circuitos Consultora indica que Bullrich cuenta con el 44,6% de intención de voto dentro de la interna de Juntos por el Cambio, muy por encima del 25,9% de preferencia por Horacio Rodríguez Larreta. Cuando la pregunta es sólo para quienes votaron a JxC en el 2019, los números son: 44,1% para Bullrich y 23,8% para Larreta.

El Frente de Todos y Cristina Kirchner

Sobre las posibilidades ciertas del Frente de Todos, Pablo Romá dijo que su trabajo “indica que el kirchnerismo ha retrocedido un poquito en términos de lo que significaba el caudal electoral histórico”.

Sobre la encuesta, que midió a la vicepresidenta Cristina Kirchner pese a que ella ha dicho que no va a competir, el especialista detalló: “Cristina representa algo que no puede representar ningún otro dirigente dentro del Frente de Todos, y uno podría decir que es una cuestión de fe, pero hay una situación que creo que no termina de resolver ningún otro dirigente”.

En ese sentido, afirmó que los consultados hacen una diferenciación clara entre “Cristina Kirchner con el Gobierno nacional, sobre todo en lo referido a las decisiones de Alberto Fernández; las diferencias vienen ya planteadas desde hace mucho, desde cuando Cristina dijo, en diciembre del 2020, que era necesaria la alineación de salarios, precios, jubilaciones y tarifas”. Y completó: “Temiendo en cuenta este proceso de distribución tan regresivo del ingreso, la posición de Cristina Fernández de Kirchner se hizo cada vez más notoria. Hay un sector de la sociedad que ve eso, y por eso cree que Cristina es una dirigente que todavía tiene posibilidades de llegar a la Casa Rosada”.

En el caso del oficialismo, el trabajo de Circuitos Consulto indica que entre los votantes del Frente de Todos en el 2019, Cristina Kirchner sería la más votada con un 44,3% de preferencia, seguida por Sergio Massa con el 16,7% y Alberto Fernández, con el 7,6%.

En el caso de abrir el universo y consultar directamente a qué dirigente de cualquier espacio votaría para presidente, la encuesta (1.243 casos), las preferencias son las siguientes: Cristina Kirchner 23,4%; Patricia Bullrich 21,3%, Horacio Rodríguez Larreta 16,2%, Javier Milei 14,7%, Sergio Massa 5,1%, Guillermo Moreno 3,1%, Miryam Bregman 2,2% y 1,9% Gabriel Solano. La opción ninguno fue elegida por 12,1% de los consultados.

A continuación el trabajo completo de Circuitos Consultores: