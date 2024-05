Tras el dictamen el Gobierno podrá empezar a mostrar gestión

El Gobierno respiró aliviado en la noche de ayer, cuando finalmente dio uno de los pasos esperados, como el dictamen para tratar la Ley Bases sobre tablas, tras arduas negociaciones y resignar puntos originales de la norma, referentes entre otras cosas a ganancias, obras sociales de los sindicatos y el programa de grandes inversiones RIGI, dándole más atribuciones a las provincias.

En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) Eduardo Reina, analista político, remarcó: “Lo que hay para celebrar es que el gobierno pueda tener su primera ley; diezmada, achicada, con un montón de temas que todos sabemos que vienen negociando desde enero, pero tiene su primera ley, que es lo que también querían muchos gobernadores y políticos".

En su mirada, esto posibilita que "el gobierno tenga las herramientas que necesitaba para empezar a hacer gestión, porque después de estos 150 días de euforia algo hay que empezar a mostrar de gestión, y justamente el cambio de Jefe de Gabinete y todas estas movidas es porque el gobierno estaba un poco paralizado con las designaciones", ya que "el 60% de los cargos que tenía a disposición el gobierno no los había nombrado, estaba trabajando con gente mezclada del massismo, del camporismo, del peronismo, que fue quedando del gobierno anterior, y nadie le pone la impronta liberal y de ejecución como le pondría una persona del propio Gobierno".

A la hora de analizar la figura de Guillermo Francos como negociador, resaltó: "me parece bárbaro, porque en definitiva si (el presidente) no sabe de política es bueno que lo diga, y no como más de uno que tuvimos que sabían mucho de política y no sabían gobernar; acá necesitábamos a una persona como Francos que viene demostrando como ministro del Interior, por las reuniones con los gobernadores, que estuvo negociando muy bien con todos, bajando las cosas posibles y tratando de pedir un apoyo para esta ley".

Un cambio de sistema

Con respecto a la crisis de los partidos tradicionales, fue más allá, y recalcó: "La gente compró un nuevo sistema de gobierno, que no sé si será liberal toda la vida, pero será un gobierno transparente, que destape las ollas, que se anime, no como en la época de Macri donde comenzamos con el gradualismo, y el 'no digamos lo que encontramos, no enojemos a la gente'.

Me parece que la gente está contenta porque destapen las ollas y que los Belliboni de la vida tengan que dar explicaciones, y que los Grabois de la vida también, y que más de uno en la legislatura de la provincia de Buenos Aires va a tener que dar explicaciones, todos los partidos del caso Chocolate, y la gente eso lo ve bien, porque en definitiva hace un esfuerzo para pagar sus impuestos y quiere que vuelvan de alguna forma positiva", completó.