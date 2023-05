Surge una nueva grieta: los que apoyan a Milei y los que no

Desde Reale Dalla Torre Consultores realizaron una nueva encuesta nacional de cara a las elecciones nacionales, y para medir el termómetro social con los diversos candidatos.

En diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano.News, Martha Reale, directora de la consultora, comentó que a partir de los datos arrojados en la última encuesta fechada del 2 al 14 de abril, se empieza a esbozar "una nueva grieta entre los que ven a Javier Milei y depositan su esperanza en su figura y quienes lo ven como una figura que genera miedo y que puede, lejos de aportar una solución, generar más caos”.

Por eso, remarcó que “es un personaje que no sabemos si ganará la elección general o si puede llegar a un balotaje, pero lo que sí está claro es que ha tenido una capacidad para introducir temas en el debate público que no ha tenido el resto de la dirigencia política del país”.

Así mismo, remarcó que aún no queda del todo claro si este fenómeno es “es una expresión de bronca o si sigue siendo un catalizador del hartazgo o ya hay que ponerlo en la categoría del conquistador del voto útil”.

Pero insistió en que para que gane tiene que haber una serie de condiciones: “En primer lugar, que él pueda mostrar un equipo que genere certezas; en segundo lugar, dependerá mucho de cómo se posicione Juntos por el Cambio y si logra presentar un programa de gobierno coordinado entre los principales dirigentes que supuestamente irían en la competencia, y que ese programa genere también más certeza que Javier Milei”.

Paso municipales 2023

Este domingo, 7 departamos de Mendoza tuvieron sus PASO municipales y el porcentaje de votantes llegó apenas al 65% del padrón. Para Reale, ese nivel de participación no fue una sorpresa.

“La última encuesta que hicimos y difundimos a nivel provincial, nos daba un 20% entre personas que no votarían a ninguno e indecisos”, dijo.

No obstante, hizo hincapié en que “las elecciones PASO son más laxas en términos de compromiso, porque la ciudadanía sabe que no se juega nada, excepto algunas candidaturas internas, entonces se toma esas licencias de no ir a votar o de votar quizás algún candidato que le guste en ese momento, pero que después en la elección general, no replican”.

Por otro lado, reveló que desde la consultora no hubo sorpresa en los resultados ya que esperaban que se impusieran los oficialismos en los siete departamentos.