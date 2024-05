Sin pacto, MIlei afronta un día intenso entre Buenos Aires y Córdoba

Caída la expectativa de máxima del Gobierno para hoy, que era la finrma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei encara una serie de actividades conmemorativas de la fecha patria, que lo tendrá en las dos ciudades más grandes de la Argentina. Se iniciará con un desayuno junto a su gabinete de ministros en la Casa Rosada, con quienes luego se trasladarás a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum, y luego partirá a Córdoba para celebrar el acto oficialista.

La tradicional ceremonia en el Salón de los Bustos de Casa de Gobierno, en la que el mandatario comparte chocolate con pastelitos con sus colaboradores, es el primer compromiso de la mañana para luego recorrer a pie la calle Rivadavia hasta la Catedral, y el dato destacado hasta anoche era que aún no se habían cursado las invitaciones formales y hay cierta incertidumbre por la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La situación se Posse es particular, y mientras que voces de su cartera daban como segura la asistencia al desayuno y al Tedeum, muchos creen que no ocurrirá, y se supo que en las reuniones de organización de los actos de hoy el área de ceremonial y protocolo de Jefatura de Gabinete no envió representante.

El cronograma indicaba que a las 8.30 se realice la liturgia a cargo del arzobispo Monseñor Jorge García Cuerva, a unos pasos de Casa de Gobierno, y a su término dos aviones presidenciales partirán con el jefe de Estado y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes por cuestiones de seguridad se ven impedidos a compartir viajes, y el resto los integrantes del Gabinete rumbo a la provincia de Córdoba para celebrar el acto de mayo en el Cabido de la provincia.

El acto en Córdoba queda deslucido, ya que al no haberse aprobado la Ley Bases, el Gobierno consideró que no tenía sentido celebrar el Pacto de Mayo junto a gobernadores, y ese acuerdo está postergado indefinidamente, ya que no hay fecha sugerida por lo que el acto de La Docta se buscará transformarlo en uno de fuerte apoyo popular, para mostrar respaldo a la gestión.

El Jefe de Estado será el único orador, y se espera que pronuncie un breve discurso con eje en la defensa de su programa económico y los principales hitos de su gestión, y será recibido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que recibirá al mandatario que tiene previsto visitar su provincia a las 15, y que encontrará una protesta del gremio ATE que promete bloquear los accesos a la Plaza San Martín.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, convocó a “los argentinos a concurrir a la conmemoración de la Revolución de Mayo en el Cabildo de Córdoba “para ser partícipes de la gesta de una de las etapas más maravillosas de nuestra historia”, y reafirmó que “la defensa al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad serán los protagonistas de los años venideros”.