El Gobierno se anotó su primera victoria política importante, a partir de la aprobación en general de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, popularmente llamada Ley Ómnibus a partir de contar, inicialmente, con un articulado de más de 600 puntos, que finalmente y tras las arduas negociaciones quedó resumida a algo más de 300 artículos.

De todos modos, si se piensa que un bloque de solo 38 diputados obtuvo 144 votos favorables, y que fuerzas inicialmente mucho más poderosas fracasaron en sus paquetes iniciales.

Claro que se trata de la primera batalla, ya que queda aún el tratamiento en particular de cada uno de los artículos, que necesitará mucho más debate y seguramente habrá en esa circunstancia nuevas modificaciones.

Consciente de la importancia de esto, no tardó nada Javier Milei en agradecer los apoyos, y segundos después de la aprobación un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente celebró el "voto positivo". Entre los agradecimientos se contó a Miguel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo, de los tres bloques que sumaron consistentemente para la aprobación. "A pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance", señalaron.

"La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa", agregó el texto del Presidente, y cierra: "Esperamos contar con la misma grandeza el día de la votación de la ley en particular".

Con condiciones

Tras esta batalla de más de 30 horas de debate, con incidentes en la calle a partir de las movilizaciones de la izquierda contra el dispositivo de seguridad, quedan de todos modos apoyos condicionados a nuevas negociaciones, y el ello destaca el caso de los 6 cordobeses que integran Hacemos Coalición Federal, ya que han condicionado la aprobación de un punto crucial, como las facultades delegadas, a que se acepte la coparticipación del impuesto PAIS.

Otro tema de conflicto con la provincia mediterránea es el de los fondos previsionales que le debe la Nación, a partir de no transferir su sistema a la Ansés y mantenerlo en la órbita provincial. El Gobierno trataba con dos artículos -179 y 180- vinculados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, buscaba justamente regularizar el flujo a las cajas provinciales. Estos artículos, que habían sido quitados, se dejaron en reserva y deben resolverse en los próximos días.

Opiniones

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, analizó los resultados en su encuentro con la prensa posterior a la sesión: "Es un paso importante votar en general por la magnitud de la misma y lógicamente que Emergencia y Facultades Delegadas es uno de los puntos centrales de la ley que vamos a ratificar", expresó.

Para cerrar repitió su intención de acompañar el contenido de la ley: "Algunos temas tienen miradas con votos contrarios, pero en principio el espíritu es acompañar al gobierno para que cuente con las herramientas necesarias".

Patricia Bullrich, en tanto, recurrió a la red X, para postear: “La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una herramienta para salir de la decadencia de décadas. Felicito a todos los diputados que dieron este paso para el bienestar de los argentinos. Más inversión, más trabajo, más libertad”.

El ministro de Defensa, Luis Petri, compañero de fórmula de aquella, escribió: “Es el primer paso de muchos en el camino histórico de transformación de nuestra Nación. Estamos dejando atrás, de una vez por todas, el pasado que nos encadena y nos limita en nuestra libertad”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, remarcó: “La aprobación en general marca el sentido de apoyo a la Ley Bases. No es una media sanción porque falta la votación en particular, pero es un gran paso”, y sobre lo que viene el próximo martes dijo: “Puede haber alguna diferencia gruesa en uno o dos artículos y diferencias particulares en algún otro, de redacción. No olvidemos que el Gobierno ha retirado una parte que generaba más debate, que era toda la parte fiscal”.

Lo que viene

Desde el martes próximo comenzará el análisis y votación en particular de cada uno de los artículos, con el análisis de los que quedaron en reserva, y sobre todo para ver la reacción del Gobierno frente a las intenciones de coparticipar el Impuesto País, que se ha convertido en la vedette impositiva argentina.

Se descuenta que las provincias se llevarán algún beneficio hasta ahora no estipulados, teniendo en cuenta la intención del Gobierno de lograr un nuevo pacto fiscal con ellas.