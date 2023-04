Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, aseguró que todavía no definió quién será su compañero de fórmula pero expresó que será "alguien de Juntos por el Cambio que refleje la unidad".

"Va a ser alguien de Juntos por el Cambio que refleje la unidad de Juntos por el Cambio, que está más consolidad. Podría andar o no una posibilidad de fórmulas cruzadas", expresó en declaraciones radiales. Sin embargo, cuando le preguntaron si ya lo tiene definido expresó: "La verdad que no. Sinceramente no".

"Alguien de Juntos por el Cambio es alguien del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica, del Peronismo Republicano, Republicanos Unidos. Yo creo en la unidad y defiendo la unidad", remarcó, pero también recordó que tiene tiempo de definirlo "hasta mitad de junio".

Posteriormente, Rodríguez Larreta anticipó que, en caso de resultar electo presidente, buscará "estabilizar el país", ya que "con estos niveles de inflación no se puede hacer nada". "Lo que viene es muy difícil, pero yo estoy preparado, tengo experiencia de gestión en el Estado desde hace muchos años y voy a trabajar con la convicción de que la Argentina se merece mucho más y que podemos estar mucho mejor", explicó.

El jefe de gobierno porteño estuvo durante la semana visitando el barrio de Almagro acompañado de su ministro de Gobierno y aspirante a sucederlo, Jorge Macri. Allí tomaron un café con los vecinos donde intercambiaron opiniones sobre la realidad de la Ciudad y los desafíos del país.

"Desde hace 15 años me junto tres veces por semana con vecinos. No preguntamos a quién vota cada uno. Yo soy el Jefe de Gobierno de todos. Es una práctica que no la cambio por nada", remarcó Rodríguez Larreta.

Una reunión de los líderes

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal se encontraron esta mañana en la oficina del expresidente donde se reunieron con los economistas del PRO Hernán Lacunza y Luciano Laspina y otros expertos.

El objetivo fue analizar distintos escenarios de la evolución socioeconómica ante la posibilidad de que la situación se agrave a medida que se acerquen las PASO. Además, estiman que el oficialismo les dejaría una “bomba” que condicionaría su gobierno. “La bomba es cada vez más grande y lo único que no sabemos es si la mecha es más larga o más corta”, comentaron al respecto los presentes. Por ese motivo, determinaron que hablar de los riesgos que genera esconder los datos por parte del Frente de Todos se deben hacer públicos, para que la sociedad esté al tanto.

Sin embargo, no se tocó el tema de las discusiones internas dentro del frente opositor a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Sí se hizo un repaso de lo que ocurre en otras provincias, como es el caso de Mendoza, donde Omar De Marchi, del PRO, expresó que podría competir por fuera de Cambia Mendoza contra el radical Alfredo Cornejo.

Por ese motivo, los líderes del PRO decidieron solicitarle al mendocino que se presente por dentro del frente y, en caso de que no inscriba al partido dentro de Cambia Mendoza el 10 de abril, las autoridades nacionales lo harán directamente.