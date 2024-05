Registros del Automotor: denuncian décadas de corrupción política

Se profundiza la polémica de los registros de automotores de todo el país, un tema que pareciera ser, todavía no se toma una decisión de qué hacer con los mismos.

Así lo detalló en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, el concejal capitalino Gustavo Gutierrez (CC ARI - LAUM): "Los Registros del Automotor son un escándalo político desde hace varios años, esto comenzó antes del menemismo, porque ahora se le adjudica al menemismo esto que es razonable porque fue un desborde de negociaciones políticas, donde otorgaban registros del automotor en función de negociaciones políticas internas, por lo tanto en cada provincia, tenemos jueces, funcionarios, intendentes, legisladores, gobernadores, hermanos, cuñados, novias y divorcios financiados por un Registro Automotor".

"La pregunta es por qué siendo tan claro que un ex comandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas como Balza, tenía a los dos hijos con Registro Automotor", manifestó.

Al preguntársele qué pasa en la provincia, apuntó: "Senadores, intendentes, ex intendentes, todos con Registros Automotor sus familiares, cómo puede ser que esto no se pueda dialogar. Entonces en soledad, me puse a investigar y me di cuenta de este fondo millonario que va a ACARA, (Asociación Cocesionarios de Autos de la República Argentina)".

Sobre lo que significa ACARA y el destino de sus millonarios fondos, respondió enfáticamente: "La Asociación de Concesionarios de Autos tiene un fondo tremendo y a dónde va primero, a bancar al Ministerio de Justicia, todos los funcionarios y los sueldos y sobresueldos del allí y es mucho lo que reparten de este fondo".

"Uno va a hacer la transferencia de un auto clase media, usado y solamente el trámite del Registro del Automotor se lleva 700 mil pesos y dónde va a parar eso. Cobra el Ministerio de Justicia y un fondo que lleva más 40 años de la Asociación de Concesionarios de Autos de la Argentina que no tiene ningún control presupuestario".

Finalmente, respondió a la consulta de qué se hace con esto para terminar con este gran curro, como él lo calificó: "Es una superposición de privilegios. Es tan absurdo el sistema que por primera vez en la historia, entre el mes de enero y febrero, que claramente por la recesión, cayó la venta de autos y motos, en la provincia de Buenos Aires se presentaron a convocatoria de acreedores tres Registros del Automotor, porque no podían pagar los sueldos ni los alquileres, porque no tenían con quién repartir. Hay que eliminarlos".

Producción periodística: Daniel Gallardo.