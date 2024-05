Proyecto libertario para bajar la edad de imputabilidad a 12 años

Un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación va sobre el tema de la responsabilidad penal juvenil, estableciendo el endurecimiento del actual Régimen Penal de Minoridad bajando la edad de imputabilidad a los 12 años. Es autoría del diputado nacional Álvaro Martínez, perteneciente al bloque de La Libertad Avanza .

El actual Régimen prevé penas para ese universo solamente para la franja de entre los 16 y 18 años, y se han acumulado decenas de proyectos con iniciativas similares, pero ninguna ha prosperado. Algunos piden que las penas arranquen a los 14 años, otras a los 15, pero esta va más alla.

La propuesta de Martínez es la más osada, ya que establece el piso a una edad mucho más temprana, cuando los menores están atravesando la preadolescencia. La iniciativa contempla penas máximas de hasta 20 años de reclusión para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.

Martínez sostuvo que “la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas", y agregó que "El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente”.

“Llegó el momento de que se acaben los privilegios para los delincuentes y asesinos. Basta de impunidad y de doctrinas garantistas. Hay que dar un mensaje claro de que el que las hace las paga. Es momento de que los preocupados sean los delincuentes y no los ciudadanos", completó el mendocino.

El proyecto de Martínez va más allá, e incluye medidas medidas como orientación y apoyo socio familiar; imposición de reglas de conducta; prácticas de servicios a la comunidad; régimen de libertad asistida y medidas de internación en caso de que el menor lo requiera.

Quien reclamó airadamente nuevas normas en este sentido es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien dijo que no le preocupa “el piso” de edad, diciendo ser “más duro que lo que plantea (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich”. “No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso. Soy más duro que lo que plantea Bullrich. No hablo ni de 12, ni de 11, ni de 14 años. El que pertenece a una organización criminal y comete un delito contra la vida, se lo tiene que juzgar como si fuera mayor, tenga la edad que tenga”, sostuvo el mandatario radical.

El Ministerio de Justicia, que maneja Mariano Cúneo Libarona se encuentra trabajando en un proyecto de ley para reformar el Régimen Penal de Minoridad, que entre otros puntos incluye bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.