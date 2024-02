Posse fue a Estados Unidos en búsqueda de dinero fresco

El viaje del jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Nicolas Posse, en un momento de tan alta temperatura política en Argentina, llama la atención precisamente por eso, y solo puede entenderse a la luz de la búsqueda de destrabar algunos acuerdos que lleguen como una brisa fresca a una gestión en rápido desgaste.

Analizado por Gustavo Ferrari Wolfenson, consultor en temas internacionales, registra ese mismo tono: “Voy a intentar hablar de cosas más frías y creo que eso es lo que el ministro Posse fue a buscar, cosas frescas, entre ellos dinero. A buscar la forma de romper la alcancía”, consideró en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News).

“Yo analizo dos cosas paralelas, primero el reforzamiento de una política exterior del presidente Milei que va a ser directamente bilateral”, continuó el analista, agregando: “En ningún momento, como en otras épocas, buscamos el acompañamiento de ciertos organismos multiregionales, multilaterales y demás. Él va a golpear puertas, tocar timbre, analizar la situación. Y en el caso, fundamentalmente, creo que hay un juego paralelo, primero todo lo que está discutiendo todos estos días de la ley ómnibus, las bases y puntos de partidas, pero es la plataforma de lanzamiento del gobierno y de las promesas de cambio que lanzó Milei durante su campaña y que fue respaldada por un alto porcentaje de la población”.

Entonces, la prioridad del presidente es solucionar los problemas económicos, y “la única forma de mejorar la situación, lo digo de la forma sencilla, tiene que verse reflejado en el bolsillo y en la mesa de cada ciudadano”.

A la vez, la relación de desconfianza con los organismos internacionales ha sido largamente cimentada, y especialmente por Sergio Massa, con muchas promesas y ningún cumplimiento. En entrevistado, residente en México, usó una analogía para ilustrar el tema: “siempre se dicen las cuatro mentiras del mexicano: la última copa y nos vamos, y eso jamás existe porque la última copa pueden ser 4, 5, 10 días de parranda. La segunda mentira es ahorita vengo, ese ahora no sabemos cuándo puede ser. La tercera mentira es, mañana te pago. Y la cuarta, si me das un besito te juro que nos casamos. Entonces, creo que eso pasó entre la relación con el Fondo y Sergio Massa. Iba, hacía las promesas, regresaba, emitía y etc… en este caso se están mostrando señales fuertes, se está sacudiendo la sociedad, pero hay una voluntad de cumplimiento”, remarcó.

“Hoy leí una noticia, que desde el 10 de diciembre prácticamente hay 50 mil empleados o ñoquis o funcionarios que ya dejaron de estar en la administración pública. Las promesas se están haciendo, dejo de lado los costos. Entonces evidentemente la señal, en este caso del jefe de Gabinete, es decir, nosotros estamos cumpliendo, pero para seguir necesitamos un poco de inyección”.

Como nos ven

El vivir en otro país y moverse por el mundo lo habilita para comentar el famoso “como nos ven”, la percepción de este sorprendente fenómeno político en que ha entrado la Argentina. “La verdadera mirada desde afuera, ha sido un fenómeno mediático de sorpresa para cualquier rincón de este continente. Creo que así como hace años la figura que uno se encontraba de inicio de diálogo era Maradona, después a Messi, ahora es Javier Milei. Me he encontrado en lugares rurales, indígenas, en América Latina, donde uno puede decir que no saben el nombre del presidente o del alcalde de su propio distrito, pero hablan de Javier Milei”, ilustró.

“Evidentemente, esa acción mediática debería estar acompañada con acciones, que lógicamente recibo comentarios de colegas que dicen que en mi país la gente está empobrecida, pero pregunto, ¿qué diferencia tenemos sustancialmente al 8 o 9 de diciembre pasado?, no mucho, quizás se ha detenido la emisión y se ha sentido la falta del circulante en la calle, ahora si queremos seguir apretando el botón de la maquinita seguimos todo igual”, estimó Ferrari Wolfenson.

Aprendizaje

“Considero que el presidente está aprendiendo a gobernar. También está entendiendo que parte de la política es la construcción y la negociación y ha sumado actores que, históricamente, podríamos decir que se están repitiendo nombres pero está buscando sus espacios de negociación”, sentenció, refiriéndose a los primeros pasos de la administración, porque “para él es fundamental este paquete. Algo similar le pasó al presidente Alfonsín con la ley laboral, que por un voto se perdió en el congreso y eso influyó en la posterior dificultad que tuvo con la hiperinflación en la parte final”.

“Tenemos que ser mucho más flexibles y evidentemente hay intereses sindicales que en este caso ya están conscientes que si bien es necesaria esa flexibilización al mismo tiempo, eso les quitaría mucho margen de negociación y de poder como han tenido en los últimos 50 años”, destacó.

Respecto a que se espera de la relación con China, dijo: “Creo que también parte de la estrategia de la política exterior, Argentina está mirando al proceso electoral que va a venir de Estados Unidos el próximo año, que da por seguro el regreso de Donald Trump, que tiene una política muy confrontativa con China”, pero a la vez “es un socio comercial y una potencia”, concluyó.

Ver nota completa: