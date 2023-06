Por frente, por candidato y por región, así da la primera encuesta de cara a las PASO

Martín Bazán, subdirector de CB Consulta de Opinión Pública, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre su último trabajo respecto a las preferencias por los precandidatos ya definidos, con Sergio Massa como el principal postulante del peronismo.

“Juntos por el Cambio es la fuerza más votada con 33,8% con una interna muy pareja: Patricia Bullrich y Luis Petri redondearon una intención de voto de 17,3%, contra el 16,5% de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales”, detalló el especialista.

“Sergio Massa sería el precandidato individual más votado, con 24,1%, y Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria, llegaría al 5%, lo cual el frente redondearía el 29,1%”, detalló Bazán, y agregó: “Javier Milei, con 17,1%, queda por debajo de lo que veníamos midiendo, pero creemos que tiene una imagen bastante oscilante”.

-¿Milei ha elegido evitar un poco el desgaste?

-Sí, meses atrás lo teníamos sobre el 20%, incluso en algunos momentos llegando al 25% de intención de voto, lo cual lo dejaba muy cerca de lo que podía hacer Juntos por el Cambio o Unión por la Patria. Hoy este 17,1% lo lleva un poco por debajo y se desarma la tesis de la elección de tercios.

- Hay una conducta que se está repitiendo en las diversas elecciones en las provincias y es el tema del no votar o el voto en blanco, ¿qué se ha visto en este caso?

-En las encuestas que hacemos virtualmente es complejo identificar al no votante, a la persona que no va a acercarse a votar. El voto en blanco se ha acercado al 5%, generalmente es un poco menos que eso, pero no sería hoy un indicador significativo. Sí hemos visto en la elección anterior y las que venimos cubriendo que ha habido niveles de participación muy baja a principio de año y en algunas provincias y localidades en específico, en algunas llegando al 50% lo cual es bajísimo y, después, hemos tenido provincias y localidades donde la participación ha sido muy alta. Entonces, es un dato que termina influyendo significativamente, que creo terminará siendo ese 70% de participación que hay habitualmente.

- En ese porcentaje alto de la dupla Massa-Rossi tiene que ver con aquellas personas que de alguna manera son los ungidos por Cristina Fernández, o sea, ¿hay mucho voto cristinista ahí? ¿Si Massa lograra encaminar de aquí a las PASO algunas cositas de la economía, ese techo de Unión por la Patria puede subir?

-Sí, la imagen de Sergio Massa se consolidó después de ser el candidato de la unidad de Unión por la Patria. Ha logrado captar 8% o 9% que podría haber llegado a tener Wado de Pedro. Queda ese 5% que hoy votaría por Juan Grabois, pero creo que será leal a Massa y puede terminar creciendo. Siempre ser oficialismo tiene sus riesgos, pero puede tener sus recompensas. Serán fundamentales para la campaña de Massa tener o generar buenas noticias relacionadas con la economía.

- En el desglose por regiones también hay números llamativos de cada una de las tres principales figuras, tanto Bullrich como Rodríguez Larreta y Massa. Llama la atención que en provincia de Buenos Aires, Massa tiene mayor porcentaje de adhesión, lo mismo que por ejemplo en la Patagonia y el Noreste argentino…

-Lo más significativo es la provincia de Buenos Aires. Massa se va a tener que hacer fuerte con un Axel Kiciloff candidato a gobernador que va a tener que caminar la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser el bastión de recuperación de votos de otras regiones como, por ejemplo, el centro donde Córdoba no acompañará a Unión por la Patria.

-¿Qué pasa con el frente Juntos por el Cambio?

-Otro dato significativo del desglose por región es lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Bullrich y Rodríguez Larreta están parejos. Sería el distrito donde Rodríguez Larreta debería terminar haciendo la diferencia y no la hace, y Bullrich se lo termina descontando en la región centro. Estos datos por región son importantes, porque creo que es donde en los puntos débiles de cada uno van a empezar a centrar su campaña y vamos a empezar a ver viajes mucho más seguido a ese tipo de lugares donde alguno de los candidatos empiezan a flaquear.