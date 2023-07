Política y nuevos escenarios: las sorpresas provinciales cambian el foco

El último domingo, la sorpresa fue grande en San Juan, sumándose a otros casos en que el oficialismo se vio derrotado, cambiando la tendencia de las primeras provincias en votar donde los oficialismos se habían fortalecido. Esto obliga a volver a mirar las motivaciones del electorado y hacer lecturas novedosas sobre el humor social.

Martín Bazán, subdirector CB Consultora, señaló a El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://Ciudadano News): “En el resultado de San Juan, si bien había algunas mediciones que daban un buen auspicio para Juntos por el Cambio, verdaderamente fue un golpe muy duro para el oficialismo, para el peronismo, sobre todo por la composición de la lista; había dos nombres importantes, el de Gioja, el de Uñac, dos personas de peso político, de una trayectoria política importante sobre todo de los sectores del peronismo dentro de San Juan, hacía pensar que se podía dar una continuidad”, pero contra eso “se dio un paso, un traspié a un cambio, un cambio que también se vio en San Luis”.

En todos los casos, además, las figuras nacionales trataron de pegarse a los ganadores, multiplicando en impacto. De todos modos, el especialista consideró: “Yo soy más partidario de que las elecciones provinciales no hay que nacionalizarlas, pero es obvio que desde la construcción del poder y desde cómo se van alineando los candidatos para una elección importante como la nacional, todos los triunfos y las derrotas se intentan exacerbar y llevar hacia alguno de los lados”.

“Hemos visto a muchas candidatos de la oposición de Juntos por el Cambio subido a ese triunfalismo en San Juan, un poco menos lo que fue en San Luis, en Córdoba la presencia de Patricia Bullrich con una muy buena elección de Luis Juez, que si bien no le alcanzó para derrotar al peronismo provincial, pero va en la misma lógica”, ejemplificó Bazán,

También destacó que “se empieza a hacer fuerte Juntos por el Cambio en algunos distritos, y los dirigentes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, intentan capitalizar en una interna, que si bien los números que tenemos está siendo muy parejos, cada uno va a intentar sacar los mayores puntos posibles en cada uno de los distritos que puedan”.

Lo que viene

En cuanto a los comicios provinciales que vienen en este prolongado calendario, indicó: “De acá a agosto creo que habrá continuidad en algunas provincias; por ejemplo está la elección en Chaco, en Mendoza, ahí es donde se dará continuidad de los proyectos provinciales, algo similar pasó en Formosa, que si bien Gildo Insfrán para el resto de las provincias no tiene buena imagen, se impuso con un 72%, y eso habla un poco de qué pasa dentro de las provincias y se debe analizar cada una de las elecciones provinciales en su contexto”.

Y la opinión de no nacionalizar las elecciones provinciales se sustenta precisamente que son escenarios distintos, por eso los gobernadores desdoblan casi todos, para no quedar pegados a candidaturas nacionales que no ven con confianza. “Después vemos que quizás el Frente de Todos para una elección nacional en Formosa no tendría tan buen rendimiento como podría tener Gildo Insfrán, o el mismo Frente de Todos que en Córdoba sacó el 2%, tendría un rendimiento un poco mayor”, precisó Bazán.

Sobre la candidatura de los libertarios, indicó: “lo mismo pasa con la figura de Javier Milei, un Milei que trato de alejarse de las elecciones provinciales porque los resultados del Partido Libertario no han sido buenos. Y donde él dice que en esas boletas no estaba su cara, lo que es cierto porque gran porcentaje de la votación o de la intención de votos que podría tener en agosto va por fuera del partido, y va más cerca de lo que puede ser su propia imagen”.

Aquí aparece una asimetría también, se sabe lo mucho que influye Buenos Aires en todos los escenarios, pero no se menciona tanto como el interior puede influir hacia allá. Mientras desde el centro se ve un Milei muy competitivo, la periferia ha mostrados muy pobres performances de sus candidatos, en los escasos puntos en que compitieron. “Muchos de los análisis que se hacen, se hacen desde la Capital; esos análisis son difundidos por los medios de comunicación más hegemónicos a la población, y verdaderamente no sé si es lo que pasa en el resto de las provincias, porque si después analizamos territorio por territorio, y vemos demográficamente que intención de voto tiene cada provincia, nos encontramos con sorpresas”, remarcó el consultor.

Finalmente, afirmó que “la parte cultural de estos procesos es muy importante; uno vive en la sociedad que tiene una cultura definida, y en torno a eso se van formando los lazos de sociabilización, y la política tiene que ver un poco con eso. Al hacer encuestas nos encontramos por ejemplo con asimetrías legales, tenemos provincias en donde hay una ley de lemas, provincias donde existen PASO y en otras no, eso para las elecciones nacionales se lima un poco, y de cara a una elección tan importante la idea es poder ir analizando de la mejor manera lo que puede llegar a pasar en la elección PASO, en las generales, y en un posible balotaje”.