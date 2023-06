Radical y mendocino, Luis Petri fue la gran sorpresa de las PASO mendocinas del 11 de junio pasado, cuando logró competirle de igual a igual al favorito Alfredo Cornejo en la interna del frente Cambia Mendoza, cosechando uno de cada cuatro votos de la coalición. Este miércoles, su nombre volvió a estar en boca de todos al ser elegido por Patricia Bullrich como su compañero de fórmula presidencial de cara a las PASO de Juntos por el Cambio.

Con 46 años, el abogado es especialista en temas de seguridad. Fue diputado nacional durante dos mandatos entre el 2013 y el 2021. Llegó a presidir la Comisión de Seguridad Interior y entre el 2017 y el 2019 (durante el gobierno de Mauricio Macri) fue vicepresidente segundo de la Cámara baja.

En el 2021, Petri quedó afuera de las listas de Juntos por el Cambio en Mendoza, por decisión de cornejo, y pasó al llano, pero siguió militando y tuvo recompensa este año con su gran performance en las PASO de Cambia Mendoza, justamente contra el exgobernador.

Antes de desembarcar en el Congreso nacional, fue diputado provincial entre el 2005 y el 2013. Y en su currículum también figura como antecedente su trabajo como consejero de la Magistratura provincial entre el 2006 y el 2007.

Dentro del radicalismo, siempre estuvo asociado al ala más cercana al macrismo, razón que inevitablemente pesó en la elección de Bullrich, con quien tiene una buena sintonía, especialmente en asuntos de seguridad.

De hecho, trabajaron juntos en proyectos de ley cuando Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. Una de las normas que motivaron una articulación entre ambos fue la 27.375, que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves.

Más allá del perfil "halcón", Bullrich tenía decidido que su compañero de fórmula debía provenir del radicalismo para no cederle todo el aparato del partido centenario a su adversario interno, Horacio Rodríguez Larreta. Pero tenía que ser alguien que no la “desperfilara” y por eso apuntó al "grupo Malbec" del radicalismo no alineado a la conducción de Gerardo Morales.

Descartado Cornejo por su decisión de ir por un nuevo mandato como gobernador, la opción de Petri era más que tentadora para Bullrich, y especialmente después de las PASO mendocinas que revalorizaron su figura. El actual gobernador de esa provincia cuyana, Rodolfo Suarez, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y el jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, eran otras alternativas que estaban en el bolillero, pero corrían de atrás en la consideración de la precandidata presidencial.

Con fuerte presencia mediática, Petri también trascendió en la agenda pública por cuestiones de su vida privada: es la pareja de la periodista Cristina Pérez.