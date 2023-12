Oscar Agost Carreño y los permisos de circulación: "No ha cambiado nada de lo que estaba vigente"

En medio de la confusión, que generó el DNU sobre las exigencias para la circulación de vehículos en la vía pública, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Oscar Agost Carreño, diputado del bloque Cambio Federal y exsubdirector del Registro del Automotor.

Al respecto del decreto y sus derogaciones, el legislador nacional sostuvo que “no ha cambiado nada operativamente de lo que estaba vigente hasta” y agregó que el edicto presidencial responde a “una expresión de deseo de que se quiere un registro más digital”. “Estamos hablando de una ley que rige desde el ’58 en Argentina. Por eso, tenía términos viejos, entonces lo que han hecho es una mala técnica legislativa. Pero en realidad no ha cambiado operativamente nada de lo que estaba vigente hasta ahora. Es como una expresión de deseo de que se quiere un registro más digital”, declaró.

- En este marco, la existencia de los registros tampoco es una cuestión menor…

-No es una cuestión menor, los proyectos que había en la Cámara de Diputados eran mejores que esta técnica legislativa, porque me parece que le han preguntado a los empresarios de las concesionarias qué les servía a ellos y no sé si es lo que la gente pedía lo que está escrito.

Creo que todos coinciden en la necesidad de un registro digital. Para mí , para que exista un registro digital solo bastaba un artículo que estableciera que la identidad de las personas se pudiera hacer por celular, con su cara, su huella digital o lo que fuera. Pero veremos si la reglamentación apunta para ese lado, creo que tiene una mala técnica legislativa, confusa y que no termina de permitirnos saber si lo que se pretende es que existan o no existan, porque la norma es ambigua.

-Algo de lo que se ha hablado hasta aquí de este DNU, ¿ve una medida anticasta?

-Creo que nadie discute un registro automotor digital, ni los propios encargados de los registros discuten eso. Así en cada norma hay cosas, que la gente está dispuesta a aceptar, a aprobar. Se hizo a espaldas del Congreso, que estaba dispuesto a dar estas herramientas y absorber costo político en las decisiones y entramos en algo complejo que es no saber la legalidad de este DNU.

Entre la ambigüedad de sus palabras y las dudas que generan respecto de si se puede, por ejemplo, modificar el código civil y comercial o el código aduanero, la mitad de los constitucionalistas dicen que no entonces, empezamos a generar algo que es grave para la Argentina que es no tener claro si está ley rige o no rige. Tampoco he visto ninguna medida concreta para acorralar a la casta, el ajuste lo está pagando la gente.

-¿Por qué el presidente se apuró con el DNU y no trabajó con el Congreso?

-No lo conozco, no sé si por experiencia, si es porque quería ser él el que firmara la norma, no lo conozco, creo que ni Carlos Menem que fue el gobierno donde nacieron los DNU se animó a tanto, a modificar tantos códigos y tantas normas.

Creo que eso obliga a que manden al Congreso leyes espejo o busquen un mecanismo, donde podamos acordar porque si no se arriesgan a que el Congreso no por ser casta, sino porque entender que es inconstitucional lo que hizo el presidente. Entendiendo que hay una división de poderes y que al Congreso le compete hacer ese tipo de cuestiones. Se arriesga a que se caiga todo el paquete y empecemos una discusión uno a uno, habiendo gastado una gran bala de plata, tener la oportunidad de que el Congreso lo acompañe en casi todas las medidas.

-En caso que se discuta el DNU en el Congreso, ¿cuál será la posición del bloque Cambio Federal?

-Necesitamos saber qué van a mandar, es difícil adelantarse, ellos prometen una cosa y después hacen otra. Nos prometieron que el 11 de diciembre íbamos a tener un paquete de leyes, primero iba a ser ómnibus, después no llegó, después sale un decretazo, muy irresponsable de mi parte decir qué haríamos nosotros en base a lo que no sabemos qué van a mandar.

Creo que lo que tienen que hacer con este decretazo es mandar lo mismo en concepto de proyectos de leyes, para que vayamos viendo dónde no hay acuerdo y cómo lo resolvemos, discutiendo, dialogando qué es lo mejor para la Argentina.