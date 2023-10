Myriam Bregman: "Todos los que promueven la mano dura fracasaron"

La candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que las propuestas de "mano dura fracasaron, aumentaron la población carcelaria y crearon una inflación penal".

"Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tienen como base la política de Israel de ocupación de Palestina", afirmó la postulante del FIT en el inicio del debate, al sentar posición sobre el conflicto en Israel.



"Ahora vuelven con bajar la edad de imputabilidad penal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta los 12 años? Se elige presidente, no jefe de Servicio Penitenciario", le recordó Bregman a Patricia Bullrich, la defensora de esas posturas, en el debate presidencial.



"Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días; somos muchos los que no nos resignamos a que las crisis las paguen las mayorías; las coaliciones que están gobernando están estalladas; los que vienen como nuevas propuestas son lo mismo pero despeinadas", dijo Bregman.

La candidata del Frente de izquierda también afirmó que "parece que la culpa es de los trabajadores que tiene derechos; tenemos que dar vuelta la historia, y desde la izquierda tenemos la bandera, como reducir la jornada laboral a seis horas diarias cinco días a la semana y las que sobran repartirlas entre quienes no tienen trabajo y así crear 1.200.000 puestos" laborales genuinos, dijo.

"Usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron", sostuvo la diputada nacional y le recordó a Bullrich que como ministra de Seguridad se sacaba "fotos en un secuestro de 25 porros".

Además, cuestionó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por mostrarse como "la nueva derecha, pero un poco despeinada".

Al hablar de Desarrollo y Producción, la candidata del Frente de Izquierda se refirió al libertario: “Cuando Milei te habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan, indemnizaciones ´afuera´, licencias ´afuera´, aguinaldo ´afuera´, si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado ya estas ´afuera´, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dar los derechos que hoy no tenes, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites”.

Además, apuntó a Sergio Massa, a quien acusó de "armarle las listas" al postulante de La Libertad Avanza.

"No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures", resaltó Bregman, luego de que el ministro de Economía le preguntara si le daba lo mismo él o Milei.

En tanto, en el bloque de Ambiente, la diputada nacional pidió un derecho a réplica sobre el libertario, que no hizo referencia a propuestas ambientales, dado que considera que no existe el cambio climático.

“Yo no entendí nada, para mi lo sacó de Yahoo respuestas, y lo que le fue tirando lo dijo, porque la destrucción del planeta es una de las muestras mas clara de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos, y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo , que cacaree, que diga lo que quiera, nosotros vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, a Chubut que lucha contra la megaminería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos medioambientales”.

Con información de Télam y de Noticias Argentinas