Milei insiste en buscar soluciones 'de mercado' para aumentar el número de donantes de órganos

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, ha generado una nueva polémica al intentar aclarar sus declaraciones sobre la venta de órganos. Según Milei, la solución a la falta de donantes debe surgir 'del mercado'.

“En Argentina mueren más de 350.000 personas al año, ¿verdad?. Según la ley Faustina, todos ellos son potenciales donantes. Entonces surge la pregunta: ¿por qué hay 7.500 personas esperando trasplantes?”, planteó Milei en una controvertida ecuación. “Hay algo que no está funcionando bien. Debemos revisar el mecanismo y buscar soluciones de mercado para resolver estos problemas”.

Milei continuó argumentando que no es necesario que nadie venda nada ni que nadie haga nada. “Si tenemos 350.000 donantes por ley, entonces el problema es ¿por qué no llegan? Hay gente que se beneficia de que eso no suceda”.

Cuando del canal Todo Noticias se preguntó nuevamente sobre el tema, Milei insistió en que 7.500 de 350.000 personas “es un número demasiado grande” y que deberíamos hacernos la siguiente pregunta: “¿Por qué estás de acuerdo con que 7.500 personas sufran cuando hay 350.000 potenciales donantes por año?”.

“Lo que estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan”, afirmó Milei. “No hay peor solución que la intervención del Estado. La mejor opción es siempre la libertad de acción de los individuos”.

Finalmente, Milei concluyó: “Siempre es mejor dejar actuar libremente a los individuos. De hecho, es al revés: cada vez que se produce una intervención del Estado, las cosas empeoran”.

¿Cómo funciona el sistema?

La periodista científica Florencia Ballarino, editora del sitio Chequeado.com, publicó un hilo de Twitter dando detalles de cómo funciona el sistema de donación de órganos en Argentina.

Allí detalló cuestiones difícilmente compatibles con lo que plantea Milei más allá de que en ningún país del mundo existe una norma como la que plantea Milei.