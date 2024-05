Mientras que para el oficialismo y otros sectores de la vida política la demora en la sanción en el Senado de la Ley de Bases es una deficiencia del sistema, para algunos protagonistas se trata de un tema que merece ser analizado en profundidad durante más tiempo por lo cual su tratamiento en comisiones pasó a cuarto intermedio hasta la semana que viene.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó al senador nacional de la UCR por la provincia de Chaco, Víctor Zimmermann, senador nacional de la UCR (Chaco), el cual expresó:

“Celebro enormemente la forma en que se viene desarrollando el debate del proyecto que tiene media sanción de Diputados tanto ley de bases como cuestiones fiscales".

"En principio se creía que iba a venir al Senado y simplemente iba a ser un trámite y no iba posibilidad de opinión de nadie, pasó exactamente lo contrario, tuvimos tres días de visita de funcionarios nacionales de todos los estamentos, hubo días que estuvimos diez horas con los funcionarios nacionales pidiéndoles explicaciones y dando ellos los fundamentos y lo que estaba en cada uno de los títulos y capítulos de la media sanción", agregó.

"Después de eso cada uno de los senadores en representación de sus bloques plantearon la posibilidad de llevar expositores, fueron las Abuelas de Plaza de Mayo, secretario general de la CGT, fueron de distintos sectores a opinar sobre el tema, me parece muy bien porque de eso se trata construir el mejor país y cuando terminaron las informativas hicimos el debate entre los senadores , planteamos nuestros interrogantes, modificaciones, yo en nombre de mi bloque, y a partir de eso me parece que lo que estamos haciendo es contribuyendo a sacar la mejor ley, la semana que viene nos juntaremos de vuelta para sacar dictamen y a partir de ahí la presidenta del Senado convocará a sesión cuando considere oportuno así que, creo que se están desarrollando las cuestiones en tiempo y con la posición de todos los partidos”, concluyó.

-¿Qué significa para el gobierno tanta demora y la no posibilidad de aplicar las medidas que quiere aplicar?

-No podría contestar por el oficialismo, soy parte de la oposición. De todas maneras, la ley bases se presentó en enero y en el Senado está hace dos semanas, con una propuesta de modificación que vimos muy interesante, no somos el gobierno, no queremos gobernar ni cogobernar, queremos ser prepositivos".

"Lo estamos siendo, motivo por el cual hay muchas de las modificaciones que planteamos se están incorporando en el dictamen, estamos trabajando en todo momento, planteando las cuestiones, la incorporación de los temas, obviamente algunas cosas no se van a incorporar como corresponde, porque es el oficialismo el que tiene la conducción y establece sus criterios con respecto a las cuestiones, nos manifestamos como corresponde en las comisiones, en la discusión parlamentaria y el debate así que, harto un balance altamente positivo, lo hizo ayer cuando hice uso de la palabra".