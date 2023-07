Luis Petri criticó la inflación y señaló que viene el orden

Hoy se conoció uno de los datos más esperados de cada mes, como es el índice de inflación, y en plena campaña electoral la información no pasó desapercibida para el mundo de la política, que hizo saber sus críticas, mientras el gobierno se aferra al número para señalar una supuesta tendencia a la baja.

Uno de los que se expresó fue Luis Petri. El mendocino, que secunda en la interna de Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich como candidato a vicepresidente, se expresó a través de la red social Twiter, donde escribió: "La inflación fue del 6% y acumuló 115,6% en los últimos doce meses.

El principal problema de los argentinos sin resolver y quien lo debe hacer esta en campaña, con un nuevo “Plan Platita”, prometiendo bajar la inflación si gana las elecciones. En diciembre se van y viene el orden económico de la mano de @PatoBullrich con la #FuerzaDelCambio".

El radical es asiduo usuario de este sistema para dejar sus opiniones, y ya había salido muy fuerte en las últimas horas, condenando la intervención de la Inspección General de Justicia en una fundación asociada a Patricia Bullrich, hecho que fue considerado una percecusión por todo el arco opositor.

"No resuelven los problemas del país, no toman medidas para bajar la inflación, no combaten a los narcos en Rosario, eligen el camino de la amenaza, extorsión, el apriete y ahora la persecución. El cambio es imparable! No pasarán!", había posteado en ese momento.

A tono con los tiempos que vienen, seguramente las expresiones vayan subiendo de intensidad.