Le exigen explicaciones a Mondino por la "errática política exterior" de Milei

Esteban Paulon, junto a la legislatura Mónica Fein, presionan para que la canciller Diana Mondino ofrezca explicaciones en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la errática política exterior del gobierno de Javier Milei. Por estos motivos, en, Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se dialogó sobre estos puntos y se hizo especial mención en la política exterior.

Al respecto, Esteban Paulon, diputado nacional por Santa Fe (Partido Socialista), expresó: “No hemos tenido respuesta aun, tenemos varios pedidos de informe, incluso hay uno sobre los viajes del presidente, cómo se conforman las comitivas, qué gastos han incurrido porque es errática la política exterior del gobierno de Argentina y también prácticamente está dedicada a una gira de Rockstar, de promoción personal del presidente".

"Él ha dicho que es el líder más importante de la libertad en el mundo pagado con nuestros impuestos, porque las reuniones y encuentros a los que ha viajado casi ninguno tiene agenda oficial, viaja con grandes delegaciones, con seguridad, ahora ya no en avión de línea sino en el avión presidencial que insume un costo de varios cientos de dólares para cada viaje", manifestó Paulón.

El diputado nacional por Santa Fe también agregó: "No hay vara para Milei, nos sorprende todo el tiempo con actitudes que creíamos que eran imposible en un presidente, en relación con la política exterior de la Argentina no solo no nos integramos al mundo como era la promesa del Gobierno hace un tiempo, sino que estamos enemistados con el mundo, prácticamente sin vínculo con la región, con Chile, con Colombia, Venezuela, Brasil, con Uruguay nos hemos peleado".

"En este conflicto con España, que es un conflicto de puerta de entrada a otro conflicto con la Unión Europea, y es un conflicto que tiene una silla importante y relevante en el FMI al que le estamos pidiendo fondos frescos, es una nación que tiene una silla importante en la OCDE, organización a la que queremos entrar desde hace años y no terminamos de ingresar y es un país que es nuestro segundo socio comercial, el segundo inversor extranjero en Argentina y los cientos de miles de argentinos que viven en España y cientos de miles de españoles que viven en Argentina, que son los que sostienen este vínculo más allá de la actitud temeraria del presidente que ha redoblado la apuesta, ayer en la noche en un show de stand up, yo me pregunto a veces si el presidente sigue a cargo de la presidencia o realmente ha delegado el gobierno en otras personas", manifestó el funcionario.

“Es una situación muy delicada, por eso queremos que la ministra de Defensa venga al Congreso para que explique cuál va a ser la política exterior de Argentina”.

El funcionario siguió hablando de la política exterior y dijo: "En el caso de España, no coincido con los modos de Javier Milei, pero es cierto que ha sido muy agredido por distintos funcionarios del gobierno español primero. Para poner en contexto, este conflicto comienza con una declaración del ministro de Transporte de España, de un audio filtrado en un encuentro de formación de la juventud del Partido Socialista es decir, no un acto oficial, tribuna oficial, pero debió haber pedido disculpas, hay mecanismos diplomáticos al respecto, la cancillería podría haberse movido rápidamente llamando al embajador en consulta, hay procedimientos diplomáticos pero el presidente elige no intermediar a través de las instituciones, sino directamente tomar los temas en primera persona".

“Cuál es el sentido del presidente, supuestamente está haciendo legislación para promover inversiones, bueno, en ese contexto complejo que vengan los países a invertir a un país poco serio, acá tenemos la fantasía de los recursos naturales, Nigeria también es un país con enormes reservas de petróleo y recursos naturales y tiene enormes dificultades de desarrollo entonces, hoy los países no se desarrollan por los recursos naturales que tengan sino por la inteligencia, la educación, la innovación, tecnología, por la calidad democrática, la seguridad jurídica así que, esperemos que se puedan reencauzar los vínculos de Argentina con el mundo lo antes posible", finalizó.