Mientras el Presidente de la Nación busca contactos de alto nivel y la atracción de inversores, en casa se arman y rearman esquemas de gobierno y de gestión a la espera de mayores definiciones como por ejemplo la sanción de la Ley de Bases y la aprobación de los pliegos en el Senado de los postulantes a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

No obstante estos frentes el Poder Ejecutivo se enfrasca en un delicado cambio de las principales figuras del Gabinete como es la renuncia del jefe de los ministros, Nicolás Posse, algunos de sus colaboradores, la designación en su lugar del extitular de Interior, Guillermo Francos y la consiguiente recomposición y movimientos en la cartera política.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) requirió el análisis del especialista Carlos Fara quien así se refirió al tema: “Una situación que ya venía, más allá de los problemas que puede tener cualquier gestión, más una de este tipo que es novedosa, está claro que se venía visualizando este distanciamiento entre el presidente y el jefe de Gabinete un tanto inusual teniendo en cuenta que primero la vieja relación que había entre ellos".

"Posse era el jefe de Milei en Corporación América, con lo cual había una cuestión de confianza y de respeto importante al mismo tiempo que se supone que los primeros que se van de un gabinete son los ministros y no los jefes de gabinete que en general tiende a ser la persona de mayor confianza, así como fue Marcos Peña para Macri, Alberto Fernández para Néstor Kirchner, Cafiero mientras duró Alberto, con lo cual en ese punto es como curiosos, pero también es cierto que este es un gobierno en donde muchas cosas van a ser distintas a la tradición entonces nos vamos a encontrar con alguna de estas sorpresas probablemente cada tanto", aseguró

Pragmatismo y debilidad política

.

“Creo que es un acto de realismo para un presidente que diría que hace 3 meses que viene dando una serie de gestos en esas líneas del pragmatismo, comprendiendo las limitaciones que tiene el hecho de ser el presidente más débil políticamente desde el 83".

"No solo lo vimos con la aprobación de la ley en diputados sino también con varias cuestiones en donde el gobierno puso un cambio cuando era necesario, el tema de las prepagas, fue para atrás con las confrontación del sector universitario, desistió de llevar a Jerusalén la embajada de Israel".

"Varias cuestiones que se fueron dando a lo largo del tiempo y que indican que el presidente está claro que le importan más los resultados que la confrontación a la larga y hoy pareciera ser y por lo que dijo el nuevo jefe de Gabinete Francos está más cerca que nunca de un dictamen en el Senado que le permita avanzar con la ley en ese ámbito", manifestó Fara.

-¿Quién realmente gobierna con un presidente que está en el exterior y que en uno de los momentos más críticos del gabinete? ¿Quién está fijando la estrategia de la gestión en estos meses y de acá en adelante?

-Está claro, lo dijo Francos, un presidente que le cuesta la política, lo cual es un indicador de donde realmente tiene puesta la cabeza el presidente, la tiene puesta en lo macroeconómico, en sus rol de liderazgo simbólico ideológico más allá de la gestión, que él nunca gestionó, la ventaja que tenía Posse es que venía de ser un gerente importante dentro de corporación América y Guillermo Francos que tiene experiencia de gestión.

Es decir alguien que pueda controlar el tablero de control de la gestión me parece que eso queda ahora mayormente en manos de Francos, quizás algo en manos de Karina como comisaria política, como monitoreadora de gestión específicamente, que tampoco tiene experiencia de gestión. En ese punto diría que estamos frente a un presidente mas en lo simbólico ideológico y la macro que en los aspectos particulares de la gestión con toda la información que uno tenía previo a la llegada al poder, era esperable que a la larga fuera así.

-¿Por dónde cierra la LLA postulando a Lijo a la Corte Suprema de Justicia?

-Tiene que ver con esa lógica de con quién hay que acordar para controlar el poder en Argentina, teniendo en cuenta que es una corte que hasta ahora tiene una mayoría muy estricta respecto a la interpretación de lo institucional y que seguramente no le gusta el decreto de necesidad y urgencia al presidente precisamente porque tiene que pasar por el congreso cuando no hay mucha discusión, entonces también un poco como pasó con Carlos Menem pudiésemos estar en esa situación en la cual un presidente en su intención de hacer grandes reformas recurre a alguna incidencia en la Corte pensado para que no se le trabe situaciones".

" Estas reformas que pudiesen tener una suerte de data inconstitucional, entonces en ese punto me parece que empieza a ser un Milei más apegado a cierto realismo en búsqueda de aliados en función de la debilidad de origen que tiene más allá del discurso de la casta".