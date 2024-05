La política aún no digirió la victoria de Milei

Los fortísimos cruces en el PRO en las últimas horas, se suman a la disputa feroz por la herencia kirchnerista, las disputas y renuncias en el seno del Gobierno, y una UCR que tampoco puede esconder sus diferencias. Esta explosión de la política está directamente ligada a la irrupción de Javier Milei en el tablero, que puso en crisis las formas de construir y comunicar, y la mediación de sus discursos con la gente.

Carlos Germano, analista político, se refirió a ello en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), donde manifestó: “La política es fiel reflejo de que todavía nunca pudo terminar de internalizar y hacer autocrítica profunda de qué pasó en noviembre, con Milei presidente", y esto "lo estamos viendo en todos los partidos políticos donde de una manera u otra siguen atados a los viejos preconceptos".

A la vez, consideró que "la sociedad, en el nivel de tolerancia que está sosteniendo en este momento, con un ajuste feroz en casi todos los estamentos socioeconómicos y etarios de la sociedad, le sigue dando todavía una cierta confianza el presidente", y puntualizó: "donde se nota mucho es en el Pro, porque tienen el mismo electorado y ahí es donde de alguna manera se empieza un grado de licuación por la personalidad política del Pro, y a quién está representando hoy el".

Lo ejemplificó señalando: “Un expresidente, creador del Pro como Mauricio Macri, cuando asume, asume por un Zoom, no tiene el espacio y volumen político como partido para hacerlo de cara a la sociedad; lo hace entre los propios dirigentes y me parece que esto está hablando claramente de que hoy empieza a pasarle, junto con el radicalismo, es lo que uno en ciencias políticas llama el no lugar, en el cual les está costando mucho poder pararse frente a un electorado que dice 'démosle tiempo a Milei' y esto está pasando en todo el país, y es el grave problema que están teniendo los sectores que eran ex Juntos por el Cambio”.

Recesión con esperanza

"Milei presidente, de alguna manera, rompió todo el statu quo de la partidocracia que vino dominando el país en los últimos 40 años, Milei rompió todo ese círculo, y estamos viendo de qué manera se empiezan a posicionar. Ahí es donde me parece que les están faltando los espacios necesarios porque hoy, a pesar del ajuste, si tuviera que definir en pocas palabras la situación de la Argentina es recesión con esperanza, porque entre casi todas las consultoras están estableciendo que hoy Javier Milei está con un grado de imagen positiva que oscila entre 50% y 55%".

A la vez, resalta un cambio en la palabra presidencial, que para muchos pasa desapercibido, y parece develar que el mandatario descubrió su necesidad de valorar la política:

“El sábado en el Cabildo de Córdoba, el presidente da un discurso no disruptivo, sino al contrario, construyendo puentes y no derribando muros, donde habla de diálogo, de consenso, de objetivos comunes, y a las 72 horas hay un cambio de gabinete de la máxima figura, el ministro coordinador, donde pone un nombre de la casta, un hombre con amplio expertisse político",

"Eso lo adjudicó a que "el presidente sabe es que tiene que salir de esta situación de incertidumbre política y económica, porque en la medida que no pueda clarificar la sanción de estas leyes que están desde enero en el parlamento, yendo y viniendo".

"La sociedad apostó fuerte a Milei, pero en la medida que esto no se vea reflejado en hechos concretos la tolerancia empieza a jugar tiempos de descuentos", completó Germano.