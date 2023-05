La no candidatura de Cristina Kirchner y sus consecuencias

La carta de Cristina Kirchner, que confirmó que no será candidata, generó un revuelo en la política nacional. Por ese motivo, el programa Metaverso de Ciudadano.News conversó con Bautista Gutiérrez Guerra, licenciado en Ciencias Políticas y analista senior en Poliarquía Consultores, quien expresó: “Yo creo que la decisión de Cristina Kirchner, por un lado, era en algún punto predecible".

"Ella ya lo había propuesto en diciembre, luego se abrió una etapa de un operativo clamor por parte de la militancia y por parte del peronismo y eso me parece muy interesante de remarcar: no es solamente la militancia que está pidiendo que Cristina fuese candidata, pero también el propio peronismo que parece no poder organizarse.

Parece no poder decidir si quieren PASO, parece no poder definir si quieren un liderazgo moderado, más bien radicalizado o más perteneciente al kirchnerismo duro y que sigue necesitando a Cristina para poder ordenarse”, remarcó.

“La decisión de ayer de Cristina de ratificar de alguna forma que no va a ser candidata, creo que se abre un nuevo operativo clamor, por parte de la militancia del peronismo, para saber o para determinar quién va a ser el candidato, quien decida la vicepresidenta o cuál va a ser el paso a seguir para el armado peronista de este año”, agregó.

El acto del 25 de mayo

Ante la consulta respecto a qué efecto podría tener la decisión de la vicepresidenta en el acto que se realizará ese día, Gutiérrez Guerra comentó: “yo creo que ahora se abre una nueva incógnita, digamos ya despejada la incógnita de su candidatura se abre otra, hoy el peronismo está desorganizado, permanece unido peor no se sabe cuál va a ser la estrategia electoral.

No se sabe ni cuándo va a votar la provincia de Buenos Aires a gobernador y acá se abre otro debate: ¿qué va a pasar con Axel Kicillof? Por un lado, se ha sabido públicamente que Axel Kicillof es ciertamente el candidato más competitivo del oficialismo y el que mejor absorbe los votos de la vicepresidenta”.

“El gobernador de la provincia ya salió a decir que es posible que desdoblan las elecciones generales de la provincia de Buenos Aires como una forma de atajarse por si quieren posicionarlo como candidato a presidente, digamos hoy lo que vemos en el peronismo, es desorganización y Cristina tiene que ver en ese punto, sigue siendo la única líder con capacidad real de organizar”, agregó.

El posible resultado para el oficialismo

“Yo creo que el Frente de Todos está pensando en que muy posiblemente enfrente ya derrota o un resultado muy negativo, en ese contexto, obviamente Cristina era la candidata mejor posicionada en la interna presidencial, por lo tanto, yo creo que lo mejor a lo que puede aspirar hoy el Frente de Todos es a consolidar un candidato de unidad que logre absorber los votos de Cristina Kirchner, el gran problema que no se sabe quién es esa persona”, consideró Gutiérrez Guerra.

Consultado sobre si Wado de Pedro podría ser el nombre que una a todos, expresó que “ese es el gran dilema que tiene el peronismo hoy en día” y agregó: “Yo creo que es cierto que nos estamos acercando a la fecha de las elecciones del 4 de junio, que tienen que estar definidas son solamente las alianzas, si no las candidaturas, peor todavía hay un margen de tiempo, para posicionar una candidatura dentro del peronismo, si es Wado de Pedro, si es Sergio Massa, si es Daniel Scioli, si es Agustín Rossi el candidato de la unidad, o de la no unidad, de eso dependerá, de la estrategia que decida implementar o apoyar Cristina Kirchner”.

La interna de Juntos por el Cambio

“Juntos por el Cambio viene cometiendo errores. Yo creo que si nos preguntas hace seis meses o un año, uno pensaba que naturalmente Juntos por el Cambio se iba a ser cargo del gobierno a partir de este año, tenían prácticamente la elección ganada y ahora el escenario es otro.

Yo creo que las internas, dentro del PRO especialmente, los está afectando mucho y estoy hablando a nivel de las imágenes de los líderes individuales.

Está cayendo y también está afectado el vínculo entre la sociedad y la política, que ya viene golpeada por muchas razones, por la crisis económica, por la inseguridad que ya viene desgastando este tema, pero yo creo que las internas políticas tan públicamente expuestas siguen afectando las opiniones y la valoración de la política que la gente tiene en general”.

Le sirve a Javier Milei

“Eso hace que Milei logre crecer, o al menos, nosotros siempre decimos que es la persona que mejor está surfeando esta ola de descontento. Es la persona que mejor está capitalizando ese mal humor social que crece mes a mes y esto es lo más importante, que también de cualquier manera se puede canalizar a través del voto en blanco, a través del voto nulo, la abstención electoral, pero sin dudas favorece a Javier Milei”.