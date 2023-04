La actualidad de Juntos por el Cambio bajo la lupa del analista Cristian Buttie

El actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este miércoles su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio. “Es un lanzamiento más de microclima político, para retener parte aunque sea chiquita, del peronismo no K dentro de Juntos por el Cambio”, opinó Cristian Buttie, politólogo y director de CB Consultora en el programa Metaverso por Ciudadano.News.

Y agregó: “No tiene ni territorio ni estructura como para ser competitivo con las otras fuerzas, es un mero lanzamiento para después sentarse a dialogar y negociar”.

Buttie se refirió también a la figura del radical Gerardo Morales, también precandidato a presidente, y comparó: “Posiblemente en términos de intención de votos no esté muy lejos de Pichetto, pero sí está con otro tipo de impronta en lo que es la injerencia de la toma de decisiones en Juntos por el Cambio”.

Y al hablar de Morales, también lo hizo de la Unión Cívica Radical: “Lo que tiene la UCR en términos económicos es solvencia pero no tiene liquidez y no tiene votos, tiene estructura a lo largo y ancho del país, tiene gobernadores, tiene intendentes”, dijo, y comparó: “El PRO tiene liquidez porque tiene los votos, pero no tiene esa solvencia, porque es muy endeble”, dijo. Por lo tanto, reflexionó: “Más allá del conurbano bonaerense, en el resto del país el radicalismo es más protagonista”.

La figura de José Luis Espert también es materia de análisis ya que la UCR, la CC, Pichetto y el 'larretismo' avalan su ingreso en Juntos por el Cambio, pero hay resistencia en el ala dura del PRO.

Al respecto, Buttie considera que “Espert tiene una base electoral que le quedó del 2021, muy importante en la provincia de Buenos Aires, y que no se ha erosionado con la figura de Javier Milei”.

No obstante, destacó que Espert “fue perdiendo protagonismo por el crecimiento de Milei pero su llegada a JXC tiene un perfil estratégico entendiendo que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires”.

Por lo que explicó: “Están planeando hacer un frente lo más grande posible, como regla básica para que no gane el Kirchnerismo, para que no gane Axel Kicillof, y después se ve”.