Juntos por el Cambio y Frente de Todos: más que internas, batallas

La política preelectoral parece signada por un internismo feroz, donde los cruces más virulentos se dan puertas adentro de las dos grandes coaliciones a priori favoritas para alzarse con el reemplazo del presidente Alberto Fernández.

Daniel Bilotta, analista político, brindó un análisis del momento en diálogo con Metaverso (lunes a viernes 9 a 11 por Ciudadano.News), comenzando por los cruces entre Horacio Rodríguez Larreta y Joaquín De la Torre, quien lo llamó inspector de vereda: “Es parte del folclore de lo que parecería que se viene en Juntos, que es una PASO importante y ahí Horacio Rodríguez Larreta respalda a un ex funcionario bonaerense que se desempeñó en el área donde está el Ministerio Público Fiscal y alguien muy respetado, que hace su primera experiencia como dirigente territorial".

"Yo creo que le cayó mal a De la Torre que Horacio Rodríguez Larreta dijo que faltaba seguridad en San Miguel. Ustedes no tienen porqué saberlo, pero San Miguel se involucra en la jurisdicción a Campo de Mayo, tiene armado un sistema de seguridad propio con militares retirados y es gente muy respetada, todo esto también porque De la Torre coquetea con ser un aliado del Jefe de Gobierno Porteño, y te digo que es folclore, porque no está descartado para nada en los próximos 15 días. Finalmente hay un único candidato a gobernador".

El analista se refirió también al "enorme silencio que rodea a Néstor Grindetti, designado candidato a gobernador por Patricia Bullrich", anticipando que "Va a haber una negociación del candidato único de ciudad de Buenos aires, que esta semana se cierre y Jorge Macri va a ser el único candidato a Jefe de Gobierno del PRO, y probablemente en la otra se intensifiquen las intenciones para ver si es posible repetir esa fórmula en la provincia de Buenos Aires", en la cual "el candidato creo que va a ser Diego Santilli, que es el que mejor mide".

"Tanto Kicillof como Santilli son los únicos que superan a la marca de su partido cuando se los mide en la provincia de Buenos Aires y Santilli contra Grindetti, Ritondo, De la Torre, Iguácel, lo supera casi cuatro veces en intención de voto", informó, a la vez que anticipó la posibilidad de que "muchos intendentes adhieran a la candidatura de Patricia Bullrich como presidenta.

Esta semana ocurrió algo parecido con el intendente de Bahía Blanca, ya se pronunció el de Junín. Allí, si los sondeos no se equivocan, por cada voto de Larreta habría tres de Patricia Bullrich, ese fenómeno se repite en la ciudad de La plata que tiene un número de electores equivalente al de Mar del Plata, y la proporción es 2 a 1 a favor de Bullrich y los sondeos que manejan algunos aliados de Juntos, insisten en una ventaja a favor de Bullrich en la provincia de Buenos Aires, intención de votos 17 Bullrich 6 Horacio Rodríguez Larreta".

A la hora de interpretar estas diferencias, Bilotta afirmó: "Me da la sensación de que Bullrich está entendiendo mejor en termómetro social, por ahí no tanto como Milei, pero es dentro de la interna de Juntos quien más la interpreta y además tiene una manera de comunicar diferente, Larreta es aburrido, es como displicente, me parece que términos comunicacionales en este momento que el voto es tan emotivo, el tipo no comunica nada"

La vereda oficialista

Por el lado del Frente de Todos, continúan los intentos para que Axel Kicillof acepte competir para presidente en lugar de buscar la reelección bonaerense. Sobre el particular, el analista expresó: "creo que Kicillof está en una verdadera encrucijada; cualquiera que mire los diarios de la mañana podría inferir que está trabajando y quedarse en la provincia, insiste con su reelección.

Después de la entrevista de C5N (a Cristina Kirchner) me parece que Cristina dejó ver que hay mucho enojo con esta resistencia de Kicillof, sobre todo con este tema".

Bilotta cerró diciendo que, en caso de que Insaurralde sea el candidato a gobernador y Kicillof a presidente, Máximo Kirchner le pediría al lomense que abra las puertas en las listas legislativas para colocar nombres de su sector, que es la agrupación La Cámpora.