Hugo Haime: "un Gobierno que no funciona"

El Gobierno nacional enfrenta rumores de crisis y cambios, que incluye entre las incertidumbres el futuro del Jefe de Gabinete, y entre las certezas el arribo a una cartera ministerial de Federico Sturzenegger. Las internas comenzaron a salir a la luz y se verá en los próximos días como se configura el equipo mileísta.

Hugo Haime, destacado analista político, analizó este tiempo en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 pro http://ciudadano.news), donde destacó: “El gobierno tiene problemas, y el principal problema es que es un gobierno que no funciona", disparó de inició, y explicó: "para funcionar no le alcanza con los ministros; tiene que tener funcionarios, gente que tenga firma y todo eso, y el gobierno tiene muy pocos cuadros técnicos, esa es la razón porque todavía hay gente del gobierno anterior".

"El principal problema que tiene el gobierno es la falta de eficacia en la gestión, entonces se le atrasan las cosas. El presidente elije a sus colaboradores, Posse entró de íntimo amigo que no hablaba, y que así va a ser, y ahora lo critican porque no habla, son cosas de la interna", continuó el especialista, y apuntó:

“Aunque él hubiera pensado que podía ser presidente, su única posibilidad de asumir un gobierno lleno de cuadros técnicos era construir una alianza política con Macri, porque de dónde iba a sacar los cuadros".

"Puede conseguir un Sturzenegger, muchos ministros de Economía, presidente del Banco Central, pero los cuadros técnicos de abajo no los consigue si no hay una experiencia de gestión previa, y la experiencia de gestión previa la tiene el peronismo o Cambiemos", y en ese sentido precisó que "no tenía mucha alternativa, y el presidente ha decidido que no hay una alianza política con Macri, no la hizo al comienzo y lo que hay son como pases individuales, pero no hay una cosa orgánica de dirigentes del Pro de primera, segunda y tercera línea".

Rockstar

Sobre las dimensiones y contenidos que está tomando la figura de Milei, precisó: “Hay varios planos; el presidente es un Rockstar que se dedica a hacer política por el mundo y decidió dedicarse a un tema que es el económico, y además, delegó gran parte de ese manejo al ministro de Economía.

"Ayer mismo él explicaba que el ajuste no era tan grave, que los jubilados están recuperando salarios, el palacio piensa eso... Obviamente que si tengo que mirarlo de afuera veo que ya el gobierno tuvo una primera corrida cambiaria, tuvo quejas de un sector del establishment que le está diciendo a este valor el dólar no funciona, se necesita un plan de estabilización, todo eso cambia el escenario ahora".

Según Haime, "va a ir mañana a Córdoba y va a intentar hacer el acto más importante que haya tenido y va a decir soy yo contra la casta pero hay que respetar una cuestión, que la mitad de la población está apoyándolo, entonces estos problemas que uno analiza no son compartidos por una parte importante de sus votantes”.

Pero a la hora de analizar la presencia internacional del presidente, el analista marca una fuerte crítica: "La derecha extrema ha tenido un crecimiento en Europa. Trump no es lo mismo pero es como que uno podría hacer una lectura simplista, el problema es que el presidente hace todo eso como un tema personal, no como presidente de los argentinos; dice cosas que se le permiten decir por ejemplo, el presidente dijo que Malthus fue el primer abortista y si hay alguien que estaba en contra del aborto era Malthus".

“No escuché a un solo economista que lo critique por las cosas que dice el presidente, todo eso hoy lo puede hacer, pero tiene un tema que hay que mirar de aquí a fin de año: si logra que la economía le rebote, que la gente sienta que el esfuerzo valió la pena y si eso no sucede y la gente empieza a ver que hay problemas en la economía, el gobierno se va a encontrar con otro panorama", completó