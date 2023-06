Fuertes cruces entre Bullrich y Rodríguez Larreta por el gobierno de Mauricio Macri

"Ventajero" y "oportunista". Con estas palabras salió Patricia Bullrich, este miércoles, a criticar a su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta. Fue la primera gran escalada luego del cierre de listas, anticipando una campaña caliente de cara a las PASO del 13 de agosto.

Si bien la exministra de Seguridad dio un paso más en la disputa, quien encendió la mecha de este nuevo choque fue el jefe de Gobierno porteño. El martes, en una entrevista con radio La Red, Rodríguez Larreta aprovechó el espacio para cargar contra su contrincante en el frente JxC.

En esa nota, el alcalde aseguró que Bullrich propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración del exmandatario Mauricio Macri, y planteó que pretende construir "una nueva mayoría sólida" para que "el cambio se mantenga en el tiempo".

"Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no", amplió.

Al respecto, comentó: "Es la historia de Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político, todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy". Consultado sobre si ese modelo es el que representa Macri, afirmó: "Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo".

La respuesta de Patricia Bullrich llegó a través del diario Clarín: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", completó.

Su precandidato a vicepresidente, Luis Petri, también se sumó por redes sociales a la pelea interna. "Es decepcionante escuchar a Larreta criticar más a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el kirchnerismo y (Sergio) Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en Argentina, se los enfrenta, ¡con coraje y valentía!", escribió en Twitter el mendocino.