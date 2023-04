"Fenómenos como Milei han ganado elecciones en el mundo pero no han resuelto nada"

En las últimas horas Ciudadano.News entrevistó al senador nacional y precandidato a gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. El líder del radicalismo mendocino fue incisivo sobre Alberto Fernández y sobre la Ley de Lemas que algunas provincias aún utilizan. Además, analizó "el fenómeno" Javier Milei y dijo que si Omar De Marchi conforma un frente con sectores del peronismo, "en realidad lo hace con el kirchnerismo".

A propósito del presidente, el senador indicó que "Alberto Fernández ha perdido autoridad por el ejercicio del poder y ha perdido peso su palabra, dice cualquier cosa. Quién no va estar a favor de achicar la brecha entre ricos y pobres, todos. Ahora, la llegada de un tren, que posiblemente preste una vez por mes el servicio no creo que achique la brecha", indicó Cornejo respecto a la visión del mandatario justamente en ese sentido.

Cornejo también comentó: "Alberto Fernández debería dedicarse a achicar la brecha cambiaria y a achicar la devaluación de la moneda, que es lo que más perjudica a los pobres. El mundo hoy tiene muchos menos pobres y Argentina va en inversa, tiene que hacerse cargo de su mala praxis".

El ex gobernador, en campaña para volver a ocupar el sillón de San Martín, con vehemencia defendió las PASO contra el cuestionado sistema de Ley de Lemas que se utilizará, por ejemplo, en San Juan para dirimir la interna peronista entre Sergio Uñac y José Luis Gioja: "No se sabe cuál es la interna con (Omar) De Marchi, la interna sería que él participe de las PASO como ha participado los ocho años que ha sido socio de Cambia Mendoza. Si ha tomado la desición de ir por afuera del Frente no lo puedo responder yo. Aquí tiene PASO, tiene Boleta Única, tiene todas las garantías que los gobiernos kirchneristas o peronistas de otras provincias no han dado, que han eliminado estas instancias, que han puesto leyes regresivas como San Juan la Ley de Lemas que es regresiva de un régimen electoral que realmente atrasa".

"El ciudadano común no tiene información al respecto pero en San Juan se odian Gioja y Uñac, pero vos votando a Gioja, estás votando a Uñac. En cambio acá en las PASO si dos líderes compiten, uno de los dos queda fuera de juego y no llega a la general. Aquí no se viola el mandato general", dijo el senador.

Cuando Ciudadano.News le preguntó si se siente debilitado, él y el radicalismo ante la potencial posibilidad que Omar De Marchi acuerde un frente electoral con un importante sector del peronismo mendocino no kirchnerista, así respondió: "Yo no conozco al kirchnerismo no peronista de la provincia de Mendoza porque hasta aquí yo no he visto a nadie que se atreva a decir que no es kirchnerista. No se ve que alguien de ellos se asuma como anti kirchnerista. Lo que veo es una unión entre un dirigente del PRO con un kirchnerista, si se diera".

Cornejo también habló sobre el precandidato libertario Javier Milei y las encuestas que lo posesionan muy bien en el camino presidencial, al menos en Mendoza: "Estos fenómenos se están dando en el mundo y tienen que ver con el rechazo popular a las instituciones establecidas, a los partidos tradicionales, a la política tradicional, a veces, se enfocan en personas más mesiánicas".

Al respecto también opinó: "La mayoría de estas figuras han ganado elecciones y no sólo no han resuelto los problemas sino que los han agravado. Todos esos fenómenos anti instituciones suenan bien, suenan interesantes, porque la verdad que hay razones de más para estar descontentos con las instituciones, con sus políticas, etcétera y se expresan en estas figuras. Si ese es el caso o no lo veremos en elecciones, las encuestas son indicadores, tratan de proyectar tendencias". "Sí creo que la principal herencia de estos 20 años de kirchnerismo están concluyendo con fenómenos anti política, esa es la herencia, paradójicamente y aunque no le guste al movimiento", analizó el legislador.

