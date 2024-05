El radicalismo hoy está lejos de tener una bancada mayoritaria en el Congreso aunque cuenta con 5 gobernadores provinciales y cientos de intendencias, habiendo perdido volumen frente al peronismo y al PRO continúa siendo objeto de consultas, negociaciones y gran influencia doctrinaria en reconocidos foros políticos.

La unidad partidaria está en observación por los distintos rumbos y los acuerdos que sus dirigentes realizan o proponen en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan.

En el contexto de la política actual como consecuencia de las actitudes y medidas prometidas o tomadas por el presidente Milei, Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Federico Storani, ex ministro del Interior, ex diputado nacional y veterano dirigente de la UCR.

Acerca de la aparición del fenómeno La Libertad Avanza y su adalid el político destacó: “El camino al acceso al poder a Milei le fue asfaltado, por las administraciones anteriores, entre otras cosas, faltaron a las dos cuestiones elementales hacen a la posibilidad de legitimar a la política, la primera, la ejemplaridad, hubo mucha falta de ejemplaridad, el caso más elocuente fueron los privilegios durante la pandemia donde se requiere por parte d las máximas autoridades el mejor ejemplo y eso no se dio con los vacunatorios vip y las fiestas en Olivos, y el otro, la ineficiencia en la resolución de los problemas que la sociedad demanda porque si pasa mucho tiempo y eso no ocurre la legitimidad de la política se va perdiendo".

Política de cambio

“Lo que hoy se ensaya no es nuevo, primero, el cambio es un concepto neutro, puede ser bueno o malo, en este caso es absolutamente negativo, pero además si generalmente al cambio se lo asocia con lo nuevo también esto no es nuevo, ya se ensayó un experimento de estas características con Martínez de Hoz y la Dictadura militar con el mayor de los poderes o con un gobierno surgido de la voluntad popular como el de Menem-Cavallo y también fracasó, agregó.

“La novedad sí está en que en esta oportunidad se hace de manera brutal, inhumana y de shock, y en esto sí hay un matiz importante, es lo que dijo en su momento Macri a Varga Llosas, si fuera presidente nuevamente haría lo mismo pero más rápido".

"La proyección de la licuadora y de la motosierra, se inició con un 120% de devaluación, con un decreto de necesidad y urgencia que es manifiestamente inconstitucional y un proyecto de ley bases que también es inconstitucional en muchos aspectos y que busca el diseño de un sistema institucional que se parece mucho a un estado de excepción con la delegación de facultades asentado en un Estado que también se desliza hacia un estado policial", enfatizó.

Y argumentó sobre lo antedicho: “Le preguntaron ayer a Milei si está al tanto de lo de Misiones y él contesto que sí, que ya mandará la Gendarmería, es decir, no hay otro tipo de solución que no sea la represión, no hay negociación, mediación, que es parte del arte de la política mediar en los conflictos, superar los conflictos, ir al dialogo, el pluralismo, la tolerancia y la convivencia".

Acercamiento a la ultraderecha

“Esto es una primera visión de por qué estamos alejados de los extremos que en este caso lo representa también Milei abrazado a Box que es heredero del falangismo, del franquismo, que produjo entre otras cosas una guerra civil entre 1936 al 1939 con más de un millón de muertos en España, a Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orban en Hungría, y también a Donald Trump con un perfil diferente pero parecido o Bolsonaro en Brasil con las características propias de cada uno de estos países".

“Estamos en una situación extrema, aislacionista que no tiene nada de nuevo y lleva a la Argentina a un mayor nivel de decadencia”.

Ideologías presentes y pasadas

Con referencia a las posiciones ideológicas que expresa Milei en su discurso Storani manifestó: "A pesar que Milei en campaña planteaba que para algunos el muro de Berlín no había caído y creo que para él no cayó, porque él vuelve a la lógica de la posguerra, del conflicto Este-Oeste, a la llamada guerra fría, produce un alineamiento incondicional, muy brutal con Estados Unidos e Israel básicamente con lo que él llama los valores de occidente, va a Davos y dice que él es el defensor de los valores de occidente y descalifica todo, incluso hasta a los demócratas cristianos·

Añadió que "en el discurso de Davos plantea una concepción de hasta origen divino, cuando dice que el mercado es una creación e Dios y como consecuencia también el capitalismo, entre otras cosas, pasa por altos períodos históricos importantes del sistema de producción como por ejemplo, el esclavista y el feudal antes de llegar al capitalismo pero todo este reduccionismo forma parte de una mentalidad muy fanática, que va al tema de conflicto de este –oeste con un fanatismo totalmente anacrónico, fuera de tiempo, que no se da en las naciones centrales y en el orden generado en la pos guerra"

"Todo el planteo de la globalización en teoría era para ir suprimiendo los conflictos, con el derrumbe del muro de Berlín en el ’89 y la desaparición de la ex Unión de República Socialista Soviética en el ’91, como la supremacía del fin de la historia de los conflictos y esto no ocurrió para nada, en muchos casos fue sustituido por fundamentalismos religiosos, lo vimos por ejemplo, con el surgimiento de un islamismos radicalizado y ahora también con estas expresiones de extrema derecha que se dan también en el mundo occidental".

"Milei forma parte de una extrema derecha que, entre otros casos, se expresa con la creación en 1981 en Atlas Network que está perfectamente identificado cuáles son los tips que identifican a esta nueva derecha que es negadora de todos los derechos salvo el derecho de propiedad".

No a la ley de bases

-¿En esto cómo ve el comportamiento de los senadores nacionales en el tratamiento de la ley bases?

-Hemos hecho un trabajo muy arduo, tratando que la voten negativamente en su totalidad y no den el margen de decir vamos a tratar de votar en general y después intentar alguna modificación, porque es mala conceptualmente la ley y por lo tanto, se podrán hacer proyectos de ley alternativos, por supuesto que Argentina requiere reformas profundas, estructurales, pero no es en este marco y muchísimo menos en un marco de facultades delegadas que son la concepción del estado de derecho, es un estado de excepción.