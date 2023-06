Federico Pinedo: “Luis Petri tiene muchos atributos para ser el próximo vicepresidente”

El exsenador y referente del PRO, Federico Pinedo, hoy parte del equipo de trabajo de la precandidata a la Casa Rosada dentro de la interna de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre la elección del mendocino Luis Petri como precandidato a vicepresidente.

“Yo apoyé mucho la alternativa de Luis Petri como compañero de fórmula de Patricia (Bullrich). Luis es una persona que tiene atributos muy importantes, primero, se ha hecho un lugar dentro del ámbito legislativo nacional por mérito propio, a pura personalidad, esfuerzo, estudio y carácter”, comenzó Pinedo.

-Dio batallas importantes desde su banca en el Congreso…

-Sí, tanto como opositor como oficialista. Él era presidente de la Comisión de Asuntos Penales durante el gobierno de Macri, cuando se aprobaron leyes antimafia y anticorrupción muy importantes. Por otro lado, el tema de fondo es que Patricia Bullrich le está ofreciendo a la Argentina una alternativa que es de un cambio neto, profundo, serio y eso requiere un acompañamiento del vicepresidente que esté en la misma línea, que sea una persona convencida, que no tenga dobleces ni dudas, que esté dispuesto a ir adelante y que tenga el conocimiento para poder generar consensos atrás de los objetivos.

Estamos convencidos de que solo Patricia va a liderar el camino al éxito. Si vos liderás tibiamente y fracasás, te caes, así que lo que hay es tener éxito en lo que se haga y para eso hay que hacer lo que hay que hacer, sea agradable o no tan agradable.

En este momento que estamos viviendo, de altísima inflación e inseguridad, hay que terminar con el gasto superfluo, hay que tener el coraje de hacerlo, el Estado no puede gastar más de lo que tiene ajustando más a la gente de lo que la está ajustando ahora.

- Además de Luis Petri, antes sonaban otros nombres para vicepresidente, ¿qué inclinó la balanza para que Petri fuese el indicado? ¿Influyó el buen papel que hizo en las elecciones en Mendoza?

-Eso es un factor porque Luis demuestra que, con la misma militancia, convicción y compromiso, él está en condiciones de representar a mucha gente, lo que ha hecho en Mendoza es eso, representar a mucha gente y lo que tenemos que hacer nosotros ahora no es ganarle una elección al adversario, es representar a más argentinos. Eso sin dudas es un elemento importante.

- Patricia Bullrich dice que el tiempo que viene para la Argentina es tiempo de valientes, donde no hay lugar para el titubeo y las vacilaciones, en el cual hay que tomar decisiones que no sean populares o políticamente correctas…

-Ahí tengo una diferencia. Creo que eso es así, pero estamos convencidos de que hacer lo que hay que hacer va a ser popular, significa terminar con la inflación y eso va a ser popular, como fue popular la Convertibilidad del 91, que estabilizó la economía, se cortó con la inflación. Muchos políticos saben lo que hay que hacer y no lo hacen porque es incómodo y se equivocan, no hacer lo que hay que hacer genera destrucción política, en cambio, estabilizar la economía va a generar una ola de optimismo muy potente.

-¿Habló con Macri en las últimas horas?

-Sí, un par de veces.

-¿Qué aportó sobre la elección de Petri?

-Él no participó en la discusión específica, él lo conoce mucho, lo aprecia y valora mucho, está muy conforme con eso, está activo Macri, habla mucho, sugiere y recomienda cosas, está comprometido.

-¿Cuánto falta para que Macri finalmente se exprese tajantemente a favor de Patricia Bullrich en la interna?

-No sé si lo va a hacer, Macri de alguna manera era el jefe de todo Juntos por el Cambio, así que está teniendo una actitud prudente, permitiendo que la interna se desarrolle con normalidad, que es lo que tiene que pasar, pero si llegara a pasar algo negativo a lo mejor él toma partido por alguno de los candidatos expresamente, pero hoy por hoy no lo estoy viendo.

-¿Bullrich le gana tranquila la interna a Horacio Rodríguez Larreta?

-Yo la veo muy fuerte, porque está representando a muchos argentinos. Los políticos se tienen que dar cuenta cuál es su tarea, no es ser el emperador de la India o un actor de cine, es representar a sus compatriotas, y Patricia lo hizo en la pandemia, cuando nadie lo hacía, cuando estuvo en los banderazos, cuando enfrentó el intento de estatización de Vicentin, cuando mientras todos los demás no hacían nada, ella hacía todo y acá está y sigue representando a argentinos, sigue diciendo “acá hay que tener coraje en hacer lo que hay que hacer”.

-¿La presentación se hizo desde Mayol fue una manera de reafirmar esta convicción?

-Es un mensaje, por un lado, la producción, por otro, el orden. Son las bases con las que va a salir Argentina: el orden para generar seguridad y la producción para salir del estancamiento y la inflación. Hay que poner las fuerzas del lado del trabajo y no del lado de la política, del híper gasto. El kirchnerismo duplicó el tamaño del Estado nacional y ustedes no tiene el doble mejor de salud, doble mejor en educación, en jubilaciones, no, quién se fumó esa guita o quién se la está fumando, porque se la están fumando ahora en este minuto porque el Estado sigue teniendo ese volumen, sigue gastando esa cantidad de plata, entonces, todos esos tipos que agregaron los kirchneristas, ¿qué está haciendo? Entonces, eso es lo que no se puede mantener en Argentina y es lo que está ahogando a los argentinos y lo que hay que enfrentar. Tenemos que optar por los argentinos y el trabajo o por mantener este elefante kirchnerista, con una decadencia permanente que nos llevará a la muerte y la confrontación.