Los números en favor del presidente Milei siguen siendo altos ante la sorpresa de los analistas que observan que a pesar del contundente ajuste de la economía, del crecimiento de la pobreza y y la persistente inflación que, aunque crece menos, igual es muy alta. Sin embargo se observan algunos cambios desde el análisis de algunas mediciones de opinión.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Nayet Kademián, politóloga y analista del estudio de Zuban Córdoba, explicó: “Hay un primer dato a considerar y es que el gobierno hoy tiene un nivel de aprobación que ronda los 47 puntos. Este es un número menor al caudal de votos que obtuvo en el balotaje. Lo que vemos es que la caída de imagen se registró en diciembre, pero entre enero y al día de la fecha la imagen del gobierno se mantiene estable en esos 47 puntos".

"Esto es llamativo en dos sentidos, por un lado podemos decir que es un porcentaje relativamente bajo para un gobierno de tan solo 6 meses de asumir, por otro lado puedo decir, es relativamente alto considerando que estamos atravesando el ajuste más brutal de la historia democrática de la Argentina".

"Ahí hay dos lecturas donde para el grueso de los votantes de Milei aún hay un margen de tolerancia, hay expectativa, hay esperanza y eso en parte explica la evolución de imagen en este tiempo", apuntó.

-El 68,9% de la gente dice estar pagando el ajuste y no la clase política. ¿es una clara demostración de descontento?

-No necesariamente, hay un sector por supuesto, podría decir la mitad de la ciudadanía está descontenta con el gobierno actual y hay otro sector, el sector que apoya a Milei que está sufriendo el ajuste, es consciente pero no significa que no lo apoyen".

"Es decir, consideran que el ajuste es un camino necesario para llegar a una mejora de la Argentina. Acá podemos descomponer el grupo que apoya el gobierno en dos sectores, por un lado tenemos a los votantes que migraron del PRO, los votantes que optaron por Milei por el rechazo al casta política pero después encontramos al núcleo duro ideológico de Milei que se compone mayoritariamente de jóvenes, menores a 30 años, sobre todo varones del interior del país, ahí es donde vemos que hay un nivel de acuerdo mucho mayor con no solo la política macroeconómica sino también las orientaciones ideológicas sociales del gobierno nacional".

“Lo que nosotros registramos durante los últimos meses la principal preocupación de la ciudadanía era bajar la inflación, pareciera que de repente la gente es como que estuviese un paso más adelante que el gobierno, entonces ahora que el gobierno promete bajar la inflación y ya vemos un nivel de desaceleración en relación a los últimos meses, pareciera ser que ahora la gente dice, quiero mejorar mi poder adquisitivo. Porque esta merma de la inflación se dio por una caída en el consumo", agregó Kademián.

"Entonces empiezan a aparecer como prioridades ya no solo bajar la inflación que es para el 30%, sino dos cosas, por un lado aumentar salarios y por otro lado la generación de empleo".

En un segmento de la muestra de Zuban Córdoba además de la imagen positiva del Presidente de alrededor del 47% so observa que un 29% de los encuestados manifiesta tener esperanza, al cual la entrevistada vincula al núcleo duro vinculado también al 30% que votó al Milei en las PASO".

"En ese aspecto afirma: "Creo que ahí se empieza a mezclar la tristeza, la vergüenza. Cuando se le pregunta a la gente con qué palabra negativa describiría al presidente, y acá hay algo interesante que va de la mano con los últimos hechos y esos ataques constantes a periodistas, figuras de presidente, la mayoría de la gente dice, maleducado. Es decir la palabra con la que describirían al presidente Milei es maleducado, agresivo, violento".

Preferencia por géneros

"Acá quiero agregar otro tema que es interesante para pensarlo ,añadió y es que venimos observando una diferencia muy fuerte por géneros. Una diferencia que anteriormente no se daba con tanta intensidad. Javier Milei tiene más apoyo en los varones que en las mujeres pero a su vez las propuestas, es decir el programa político ideológico económico libertario tiene mucho más asidero en varones que entre mujeres. Libertario podríamos llamarle liberales en lo económico, conservador en lo social. Eso es algo que se viene dando no solo en Argentina sino en distintos países y lo muestran distintos sondeos", añadió la politóloga.

-¿Cómo se condice que la imagen de que a pesar de todo, esto que está expresando, ustedes registran que la imagen de Javier Milei está por debajo de Santoro y del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof?

-La diferencia entre el nivel de imagen de Santoro, Kicillof y la del presidente es muy pequeña. Podríamos decir que ahí se ve la grieta. Cada uno tiene 50 y 50. Si Santoro y Kicillof son las dos figuras que aparecen como principales opositores simbólicos al gobierno de Javier Milei".

"Ahora, seguimos observando una oposición que todavía no tiene un liderazgo claro, está atravesando un proceso de interna, se está reorganizando entonces esas figuras políticas si bien tienen una margen de imagen positiva en relación al resto todavía no se logra capitalizar los errores del gobierno y eso es algo que hay que prestarle atención.

-¿Puede aparecer la figura de Kicillof en reemplazo a Cristina?

- Es eso lo que está sucediendo, Gustavo Córdoba le llama el poscristinismo y el posmacrismo donde vemos a Kicillof que tiene un nivel de imagen un poco mejor que Cristina Kirchner. Eso por un lado. Después podemos pensar qué está pasando con otro actor político que se nos desdibujó de la conversación que es el PRO".

"Me gustaría saber cómo se va a manejar este actor a nivel nacional con la asunción de Macri a la presidencia. Esto es algo que hay que tener en cuenta pero insisto en relación al tema oposición que todavía no hay liderazgo claro capaz de ponerle al relato de Milei otro relato y de capitalizar los errores del gobierno".