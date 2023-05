El fiscal Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina en la causa de La ruta del dinero K

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió sobreseer a la vicepresidenta Cristina Krichner en la causa conocida como La ruta del dinero K. Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como La Rosadita.

Tras el pedido de Marijuán, ahora es el juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado, detalló Noticias Argentinas.

Marijuán había imputado a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que la expresidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó.

La causa es recordada por el operativo en terrenos cercanos a Río Gallegos, donde topadoras buscaban, enterrados, supuestos millones de dólares. La búsqueda se convirtió en un verdadero show mediático con canales de noticias transmitiendo en vivo durante horas.

Ahora, el propio Marijuán consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada, pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

"Aun con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla”, sostuvo el fiscal.