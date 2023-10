A horas de las elecciones, la opinión de los mendocinos

Los mendocinos señalaron cuáles son sus perspectivas mirando hacia el próximo domingo, donde se juega una de las elecciones más cruciales de nuestra historia democrática. Esto es por varios motivos, desde la profundidad de la crisis, el desesperante estado de pobreza que abarca a la mitad de la población, y también por lo radical de algunas propuestas en debate.

En la incursión callejera de un móvil de El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), una mujer comentó: “Se vio en las PASO, ya está todo dicho para mí, ya tengo definido el voto. Estoy tranquila porque sé que estamos madurando como sociedad, culturalmente hablando también, y hemos pasado por muchas crisis, así que sea lo que sea el domingo lo vamos a afrontar y lo vamos a superar de alguna manera”.

Por su parte, un señor expresó: “Con una gran expectativa por el modelo de país que se pone en disputa, y preocupados porque realmente hay posiciones antagónicas, y nosotros estamos trabajando y queremos que Massa sea el futuro presidente de los argentinos.

"Es parte de la democracia que todos se expresen. Si hay otras opciones habrá que aceptarlas pero le pido a los trabajadores que reflexionemos y que veamos hacia dónde va el país”.

Otra señora también se prestó a la requisitoria, afirmando que votará “por mi país; eso significa, no es el gobierno actual, es secreto el voto. Voy con mucha fuente, no de las redes, sino de las personas cuando hablan”.

Un joven que también opinó para la consulta explicó: “Tengo 20 años. No puedo decir mucho porque son todos los mismos. Votamos por el futuro del país y del trabajo, por la provincia. Que sea un país mucho mejor. Mi voto ya lo tengo definido, es candidato”.

Otra ciudadana agregó: “El próximo domingo nos va a dar una gran sorpresa. Somos responsables y estamos hartos, ese es el problema y terminamos votando algo distinto. Tenemos que ser conscientes. Es muy preocupante lo que está pasando y nos da lástima lo que vivimos.

"Quiere saber a quién voy a votar, a Milei, estoy re convencida. Yo no quiero socialismo para mi país, no quiero comunismo, yo quiero libertad, apertura de fronteras para todos los países del mundo. Somos libres y abiertos al mundo”.

Otro de los transeúntes que se arrimó a responder la consulta del móvil señaló: “Yo no puedo votar, porque me hacen votar en otra provincia, hace bastante me mude acá. Es importante lo que pase el domingo porque no sé hacia dónde se va a dirigir el país”.

Finalmente, una joven completó: “Tengo 17 años. Voy a votar el domingo, es la primera vez que voy, me siento nerviosa y a la vez estoy segura de lo que voy a votar”.

Producción periodística Daniel Gallardo