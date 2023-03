Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner  "No sé cuántas horas trabaja ni qué hace"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no está proscripta" y puede participar en las próximas elecciones, aunque deberá competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Fernández también se refirió a los cuestionamientos de la vicepresidenta y a los comentarios críticos del diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, hacia el presidente Alberto Fernández. Respecto a la situación de violencia en la ciudad de Rosario, el ministro afirmó que se están tomando medidas para enfrentar el problema y mejorar la seguridad en la zona.

"Tengo que decir con claridad que quien quiera competir, el 24 de junio debe presentar lista", indicó Fernández y amplió: "Por un lado, dicen que Cristina está proscripta y uno trata de explicar, desde un punto de abogado, que no, que proscripta no está, y después la tenés a Cristina, que se llama a sí misma proscripta, pero bueno, si quieren utilizar este término háganlo, pero después aparecen otros que dicen que quieren que Cristina sea candidata...cómo es, no era que está proscripta", planteó el funcionario.

En la misma línea, se preguntó: "Si está proscripta cómo va a ser candidata. La verdad es que no está proscripta y puede ser candidata, pero para serlo tiene que competir en las PASO".

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos de la vicepresidenta en el marco de su exposición el pasado viernes en la Universidad de Río Negro: “(Ella es) del mismo gobierno, por lo cual está criticándose a sí misma. Se está criticando a sí misma. Formamos todos parte del mismo gobierno”.

Además, el titular de Seguridad cuestionó el papel del dirigente de La Cámpora y el diputado, Máximo Kirchner, en el Frente de Todos, al decir que "no sé cuántas horas trabaja ni qué hace, nunca lo supe"

Las declaraciones de Aníbal Fernández se produjeron después de un plenario organizado por La Cámpora, en el que el hijo de la exmandataria criticó al presidente Alberto Fernández, y a algunos compañeros que parecían más interesados ​​en derrotar a su madre que en sacar adelante al país.

Fernández afirmó que "yo no he visto algo serio, algo que me muestre que él tenga una estatura política tan importante que pueda darle consejos al peronismo; no las reconozco, no las veo", con respecto a lo que hace el diputado.

A su parte, y en defensa del mandatario, contrapuso: "Son las 8 de la mañana, y viniendo de Lomas de Zamora, vengo al ministerio de trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. No tengo ningún interés en que le vaya mal a Cristina, le tengo un gran amor porque trabajé muchos años con ella. No cambia mi manera de pensar".

Con relación a la situación de violencia narcocriminal en Rosario y la llegada de nuevos efectivos de las fuerzas federales, el ministro explicó que "su objetivo era cumplir con el plan diseñado y asegurar que cada uno cumpliera su función específica en lugar de llevar a todo el personal junto sin un propósito definido".