Análisis político: tres candidatos para las dos silla que asegura el balotaje

A 53 días para las elecciones generales del 22 de octubre es necesario analizar cómo se empieza a armar el rompecabezas electoral. Por esto, la politóloga mendocina Eliana Luna, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y destacó que lo que va a suceder entre las PASO y la elección general es que “cada candidato saldrá a buscar aquellos votos que entienden que les garantizan su participación en un balotaje”.

-Entonces, ¿qué puede pasar con los candidatos en estos días previos a las elecciones generales del 22 de octubre?

-Este primer escenario que han delineado los resultados de las PASO anticipa baja probabilidad de que en primera vuelta se defina la elección nacional. Para evitar un balotaje, los candidatos tendrían que conseguir el 40% de los votos como mínimo y más del 10% de diferencia con el segundo o bien superar el 45% de los votos y hoy ninguno de los tres mayoritarios pareciera estar en esa situación. Hay dos candidatos que por sí mismo lograron un porcentaje mayor de votos que el que logró Patricia Bullrich por sí misma. En algunos espacios hubo competencia entre más de un candidato como fue Juntos por el Cambio, mientras que el espacio de Javier Milei no tuvo competencia interna, entonces todos los votos son de él, Patricia Bullrich y Sergio Massa tuvieron competidores en la interna y tienen ahora que lograr que esos apoyos a sus rivales se capitalicen hacia ellos mismos para fortalecer ese electorado que es propio.

- ¿Cuánto puede llegar a influirle a Sergio Massa este plan anunciado el domingo que generó muchas voces a favor, pero también en contra?

-Ahí hay cuestiones que se mezclan por el mero hecho de que quien toma las medidas económicas es el ministro de Economía de un gobierno que a su vez es candidato, entonces es difícil diferenciar o plantear que había medidas que si bien pueden ser criticadas o criticables, no hacen otra cosa que compensar algo que es real, una devaluación que se produjo el día después de las PASO producto de las exigencias del FMI y que afectó el bolsillo y economía de todos los sectores del país. La inyección de algunos fondos, si bien no resuelve el problema inflacionario de Argentina, ayuda temporalmente a algo que es muy importante, que es que no retroceda más la actividad económica. Lo que se ha privilegiado es que no haya una parálisis de la actividad económica, después el cálculo electoral es difícil de hacer, porque la gente no vota solo porque recibe o no una determinada inyección de dinero, pero si considero que era necesario como medida

- ¿Cómo se logra entender que el radicalismo haya perdido la voz y peso que tenía antes para ganar ahora una elección por medio de una coalición?

- En un principio, la alianza entre el PRO y la UCR tenía que ver con la incapacidad de ese momento del PRO de volverse una fuerza nacional si no se aliaba a otra fuerza con territorio, que es lo que la UCR le garantizó en sus orígenes al PRO y en los hechos ha llevado. Durante el gobierno de Mauricio Macri el radicalismo vino mostrando menos participación en ese gobierno, cosa que fue cuestionada por muchos dirigentes radicales, algunos con más adhesión a Mauricio Macri Y otros con menos adhesión son los que hoy un poco encarnan este intento de despegarse de Mauricio Macri. Por otro lado, creo que no le quedan muchas alternativas dado que Mauricio Macri, que sigue siendo líder del espacio, hoy está mostrando públicamente elogios a Milei, Mauricio Macri también sabe que si Milei realmente tuviera la posibilidad de ganar la elección, el Pro sería quien le facilitaría su gestión de gobierno porque Milei no lo tiene y ahí es donde la UCR ve que todavía quedaría más reducido el espacio de participación en un gobierno nacional entonces puede que eso incline un poco la balanza hacia otro candidato que sí le garantiza una participación mayor en esa toma de decisiones.