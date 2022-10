AMA presentará una denuncia penal contra la ministra Vizzotti

Ante la iniciativa de proponer esterilización masiva de adolescentes, se presentará una demanda penal a la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti. Esta petición es impulsada por la sede en el país de la Asociación de Mujeres Americanas (AMA), que considera que los pequeños son niños desde su concepción y hasta los 18 años.

Así los reconoce el país de acuerdo al artículo primero de la Convención Internacional de Derechos del Niño.

La demanda destaca entre sus argumentos que se lanzó una campaña invitando a los chicos a partir de los 13 años a ir a informarse, sin compañía de personas adultas, sobre los métodos anticonceptivos. Y a su vez para que puedan realizarse una vasectomía o ligadura de trompas desde los 16 años.

Otro punto del argumento resalta que desde esa edad los chicos pueden decidir sobre el cuidado de su cuerpo. En este sentido para AMA, el cuidado del cuerpo no tiene nada que ver con hacerse una vasectomía o una ligadura de trompas, ya que estas prácticas eliminan la función reproductiva del ser humano.

Al respecto dialogó con Ciudadano News, Mercedes Moreno Klappembach, una de las integrantes de AMA, quien manifestó: En estos momentos difíciles en los cuales el país está en llamas y los ciudadanos argentinos estamos rotos porque ya no estamos quebrados, el índice de pobreza aumenta día a día, la inflación no para de crecer y la ministra de salud no tiene mejor idea que invitar, incitar promover la esterilización masiva en nuestros chicos".

Klappembach también se preguntó: "No sería mejor destinar todo ese dinero a la asistencia pública, a la educación, no sería el momento para crear buenas escuelas y llevar asistencia médica a distintos puntos del país ¿En qué está pensando la ministra de salud? ¿Es este el control de natalidad que busca?. La verdad que es un escándalo y amerita una denuncia penal que vamos a hacer en breve".

Producción periodística: Daniel Gallardo.