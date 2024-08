Allanaron el penal de Ezeiza por la visita de diputados libertario a represores

En el marco de la investigación sobre la visita del grupo de diputados de La Libertad Avanza a los genocidas presos en el penal de Ezeiza la Justicia ordenó este domingo un allanamiento en el establecimiento penitenciario y se secuestraron los libros de ingreso y de visitas como las filmaciones de las cámaras de seguridad.

El lunes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak recibió una presentación judicial del presidente del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, quien pidió que se investigue el encuentro del 11 de julio pasado entre legisladores de LLA y represores en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz.

"De la acusación, se menciona la posible comisión de delitos en el marco de la visita a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, con condena firme y bajo proceso de ejecución", indicó Obligado en una resolución firmada el pasado 5 de agosto.

Ante ello, pidió que se extraigan "copia de estas actuaciones, certifíquelas el Actuario y remítaselas, mediante oficio de estilo al Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal n° 2 con jurisdicción en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a los efectos que el mismo estime corresponder".

La comitiva de diputados libertarios que visitó a genocidas en la Unidad 31 de Ezeiza estuvo compuesta por Beltrán Benedit (el que organizó el encuentro), Guillermo Montenegro, la diputada mendocina Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo.

Lourdes Arrieta y el entrerriano Beltrán Benedit, dos de los legisladores que visitaron a genocidas encarcelados.

Junto a ellos también estuvieron: Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Williams Prim, según dan cuenta documentos judiciales. Los visitantes se fotografiaron con los genocidas Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros.

Rocío Bonacci contra la liberación de los detenidos

La diputada Rocío Bonacci, quien participó de la comitiva al penal de Ezeiza detalló en una nota con Radio Mitre sobre la visita: "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", afirmó.

La diputada que justificó la visita al considerar que tenía aval oficial, rechazó el proyecto de ley para buscar la liberación de genocidas: "Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables.

No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".