Alberto Fernández habló de sus diferencias con Cristina

Alberto Fernandez habló en público sobre su relación con Cristina Fernandez de Kirchner y sorprendió al contar que tiene varias disidencias con la vicepresidenta.

La mandataría había afirmado días atrás que “el oficialismo debe trabajar para fidelizar el voto propio" y conquistar "una mayor acumulación de adhesiones".

Luego de sus declaraciones, el Presidente, manifestó que le pareció algo dudoso: "No logro entender qué significa 'garantizar el tercio'. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos?", planteó en declaraciones al Diario AR, y agregó: "A mi juicio, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones. El secreto es romper los tercios".

Esta no es la primera vez que dejan en claro sus diferencias. Desde el inicio de la gestión, su relación estuvo marcada por estadios de tensión entre las partes. El jefe de Estado detectó el inicio de las diferencias, pero lo atribuyó a las intenciones de Cristina Kirchner de "imponer una serie de ideas" con las que se mostró en desacuerdo.

Fue allí cuando confesó: "Ahí es donde se produjo el click", subrayó y señaló la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como episodio máximo.

A pesar de esto, recalcó que ella no es corrupta: "Cristina no es corrupta, yo la conozco. Eso lo puedo afirmar sin dudar. No lo es. Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública, pero los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos, por eso me parece que hay que hacer la diferencia".