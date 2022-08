AF: "Estamos haciendo esfuerzos para resolver la inflación"

El presidente Alberto Fernández habló de la inflación este jueves 11 de agosto en el marco de un acto de entrega de viviendas en Chaco. En este sentido, destacó que "se realizan todos los esfuerzos necesarios para resolver el problema inflacionario".

En horas de la tarde, se dieron a conocer en todo el país los datos de la inflación del mes de julio y marcó un 7,4%. En este contexto expuso: "Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que, además, no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo".

Y agregó: "Mientras tanto, estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el tema inflacionario. Y convocando a todos y a todas, los que están involucrados, a que ayuden a resolver el problema inflacionario porque la Argentina está creciendo, está generando trabajo, debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, sea equitativo y para que todos vivamos más tranquilos".

Teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor y los datos que reveló el INDEC, resaltó que el Gobierno "dejó todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados".

Finalmente, hizo una convocatoria a "construir un gran país, a construir un mañana, porque un mañana es posible" frente a "la gran oportunidad que se le abre a la Argentina", ya que el país "tiene todo lo que el mundo reclama en materias primas: alimentos, gas, litio, hidrógenos verde".

Detalles del acto

El Presidente encabezó un acto oficial y participó de la entrega de viviendas recorriendo las obras de pavimentación y una cooperativa lechera. Fernández estuvo acompañado por el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich y los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Viviendas, Jorge Ferraresi; y funcionarios provinciales, Fernández destacó la importancia de la construcción de viviendas, al entender que "el techo propio es un derecho que tiene todos los argentinos".

El Presidente destacó, en ese contexto, que hasta el momento "se han entregado ya 55.000 casas como éstas, hay otras 120.000 en construcción, y 7.500 construyéndose en el Chaco y acá vamos a llegar a 10.000" y dijo que "por eso digo que no todos somos lo mismo en política, y si hubiéramos gobernado nosotros no habríamos tomado la deuda que tenemos que soportar ahora".