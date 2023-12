Adorni: “Argentina lleva 100 de años de decadencia y había cuestiones urgentes para atacar”

En conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que desde el Gobierno nacional entienden “que el problema de la Argentina radica en 100 de años de decadencia y dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar, como el déficit fiscal, que es el principal problema de todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina”.

“Entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y trabas en leyes y normativas que le ponen freno en materia de desarrollo y futuro”, explicó el vocero. “El DNU tiene el objetivo de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos hizo daño a todos”, sostuvo el portavoz.

Respecto a los motivos que impulsaron el DNU detalló: “Argentina es un país que hace muchísimos años no crece, al menos una década que no genera empleo, tenemos 15% menos de PBI per Cápita que hace desde el 2011, está detenida en este no crecimiento, significa cada vez más pobreza y subdesarrollo”.

Cacerolazos

Adorni se refirió a los cacerolazos en rechazo al DNU anunciado anoche por el presidente. "Un DNU que a todos les ha llevado horas leer, que un minuto después salgan a manifestarse, por ahí no estaban muy al tanto de lo que significaba”, puso en duda el vocero y explicó que las medidas responden a “libertades individuales” y que “es un estilo de vida que los argentinos merecemos".

Adorni habló con la prensa luego de que el presidente Javier Milei confirmara, en diálogo con Radio Rivadavia, que lo anunciado fue una primera parte de medidas y que se convocará a Sesiones Extraordinarias con un paquete de leyes con más modificaciones.

Respecto a las medidas anunciadas en los primeros días de la gestión de Javier Milei, Adorni expresó: "mucha gente coincide con lo que estamos haciendo. En contraposición, hay gente que no va a estar de acuerdo, pasa con cualquier Gobierno y con cualquier medida, está bien que se manifiesten en contra".

Foto: Fernando Gens

Constitucionalidad del DNU

Sobre el cuestionamiento a la constitucionalidad de las medidas, el vocero afirmó que “el Gobierno tiene a su equipo legal, si hay alguna novedad judicial, nos encargaremos de explicar por qué está dentro de la normativa".

Más libertad

Adorni explicó que el objetivo del decreto es "terminar con la idea de que debe haber un político indicándonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer”, y enfatizó que “nuestras decisiones deben ser propias y no orquestadas por un burócrata de turno".

Según explicó el vocero, el DNU y el resto de las políticas que se implementen en esta gestión están planificadas bajo “la decisión del presidente que todos seamos cada vez más libres”.

Prepagas

Respecto al precio de la medicina privada, el vocero defendió la medida. “Cuando el Estado fijó una tarifa a las prepagas empeoró el servicio", expresó Adorni.

Protocolo del orden público

Durante la conferencia, el vocero presidencial destacó el correcto funcionamiento del protocolo del orden público y recordó que se quitarán los programas sociales a quienes se manifestaron.

"El operativo tuvo un costo importante y este costo se le va a pasar a cada una de las organizaciones que participaron. Se deberán hacer cargo”, enfatizó Adorni.