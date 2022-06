VIDEO | Lo ataron para robarle, se soltó y persiguió a los ladrones

Un hombre fue asaltado el pasado martes 28 de junio en su comercio de Monte de Oca y San Pedro, de la ciudad de Castelar en Buenos Aires. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y el video se volvió viral por la acción de la víctima.

De acuerdo con el relato del comerciante, los malvivientes lo sorprendieron en el negocio y luego de robarle $15.000 amenazarlo y atarlo, ambos salieron corriendo para escapar pero sin darse cuenta que el hombre, logró desatarse de inmediato y fue a buscarlos.

Según trascendió el local del comerciante es de mascotas y el violento asalto ocurrió en horas del mediodía, a plena luz. El parte policial informó que los delincuentes se "hicieron pasar por clientes" y luego amenazaron a su dueño.

El chico asustado habló con las cámaras de Telefé después de lo ocurrido e indicó: "Entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto". Asimismo, continuó: "Uno de ellos me dice 'dame toda la plata' y le entrego $ 15.000 que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me atan con precintos y escapan. Ahí yo me desato porque tenía una mano sola atada y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima. pero el otro retrocede y me apunta con un arma y se van corriendo".

Mientras contaba lo que había pasado, reveló que según lo que vio "el arma que llevaban era de mentira", a pesar de que uno de ellos gritaba "tírale". En ese momento intentó captar a uno tirándose encima, pero no logró detenerlos y los sujetos lograron escapar.

El caso quedó en manos de la Justicia local