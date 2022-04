Una mujer de 30 años, que estaba desaparecida, fue rescatada por la Policía en la casa de un hombre de 57, quien la secuestró y abusó sexualmente de ella durante el fin de semana en Rosario. La joven fue hallada gracias a una foto que se había sacado con el sujeto en el boliche donde se conocieron.

El conmocionarte hecho comenzó el viernes por la noche en el boliche “La Cautiva”, donde la joven fue a bailar junto a una pareja amiga. Allí fue donde el grupo de amigos conoció a Gregorio Edgardo Urraco, un hombre de 57 años que sacó a bailar a la víctima.

Según relataron los testigos, ambos estuvieron juntos en la pista durante un rato donde fueron fotografiados. Luego, Urraco se ofreció a llevarlos a cada uno a su casa con su auto. Sin embargo, a modo de precaución, la joven le envió la foto a una amiga y le advirtió: “Cualquier cosa estoy con este”. Esa imagen después sería clave para capturar al presunto secuestrador y abusador.

La foto tomada en el boliche que facilitó la búsqueda (Gentileza: Diario San Rafael).

De acuerdo a lo informado por medios rosarinos, la hermana de la víctima fue quien hizo una denuncia por su desaparición el domingo por la mañana en la comisaría 15º de Rosario y la Policía realizó el operativo cerca de las 22 de ese mismo día, donde finalmente hallaron a la mujer.

Los efectivos policiales indicaron que cuando el dueño de casa salió de compras, la mujer logró comunicarse con su hermana a quien le alcanzó a enviar un WhatsApp que decía: "No sé dónde estoy, no me llamen, este hombre no me quiere llevar a Rosario". Horas más tarde, la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe logró identificar al presunto secuestrador y obtener su dirección.

"La Cautiva", el boliche donde se conocieron la víctima y el abusador.

Cuando el personal llegó al lugar, el sujeto les dijo que no conocía a la mujer, pero el personal policial notó que ella estaba adentro, por lo que pidió que saliera y fue allí que la joven pudo decirles que estaba en ese lugar en contra de su voluntad.

Luego de ser rescatada, la mujer indicó que se encontraba en ese lugar hacía dos días en contra su voluntad, que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades y que le había pedido al hombre que la llevara a su casa, pero que este se negó.

El caso es investigado por la fiscal Noelia Riccardi de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, quien imputó al hombre por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.