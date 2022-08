Una embarazada y su bebé murieron en un accidente entre una moto y un auto

Una mujer de 25 años que cursaba un embarazo de cinco meses murió al igual que su bebé después de que la moto en la que viajaba como acompañante chocara contra un auto en la ciudad de La Plata.

El accidente se produjo en la noche del lunes, en la esquina de 122 y 70, en el barrio platense El Mondongo, trascendió que la joven identificada como Rocío Ayelén Molloy al momento del impacto no tenía el casco puesto.

Finalmente, fue trasladada de urgencia con un traumatismo de cráneo al Hospital San Martín, donde finalmente falleció tras permanecer varias horas agonizando. Si bien los profesionales a cargo de su atención hicieron todo lo posible para salvar la vida del bebé en camino, no pudieron hacerlo.

La UFI Nº 14, que interviene en la causa, caratuló el hecho como homicidio culposo e imputó a los conductores de los vehículos involucrados.

Rocío también era mamá de una nena y fue despedida en redes sociales por su pareja, quien escribió un desgarrador mensaje.

“Se me fue mi vida con vos mi amor, se me fue mi otra mitad. Mi corazón partido en mil pedazos, destrozado. No logro entender por qué nos dejaste, toda la vida por delante, mi rusita, mi loca, mi vida”, escribió la pareja de Rocío en su perfil de Facebook.

"En camino venía nuestra hija Franchesca, tan feliz estábamos, tantas metas juntos, nuestra ilusión de tener nuestra familia que tanto decíamos".

"Dame fuerza de angelito dame fuerza, dale fuerza a Delfina. Quiero irme a tu lado, no puedo vivir sin vos. Se me fue la vida", escribió conmovido por el dolor de la pérdida.