Una familia salteña no olvidará jamás la madrugada del jueves 12 de mayo de 2022, ya que luego de escuchar ruidos en el techo de su casa, el origen de los mismos era completamente impensado para ellos; no eran gatos, no eran delincuentes sino un felino de gran tamaño ¡un puma!

Un llamado al 911 fue el que alertó a las autoridades de que en una vivienda del barrio Juan Manuel de Rosa, estaba sucediendo algo impensado.

La denuncia inicial a las autoridades fue por los ruidos extraños en el techo de la casa situada en la manzana 'Z' de la citada barriada.

En esa zona rural, la Policía trabaja en conjunto un profesional veterinario ya que hay hechos que se vinculan con la fauna local con cierta asiduidad.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio corroboraron lo que en la denuncia telefónica, parecía una idea delirante: precisamente había un puma y este había logrado ingresar al domicilio.

Los residentes lograron encerrarlo en un baño hasta que llegó la Policía con la asistencia veterinaria.

Recién a las 8.30 de la mañana, casi cinco horas después de la alerta inicial por los ruidos extraños a las autoridades, el felino logró ser capturado y enjaulado por las autoridades.

Medios salteños destacaron que uno de los efectivos presentes en el operativo dijo que al animal lo iba a revisar un veterinario y que “si todo estaba bien”, el puma “iba a ser devuelto a su hábitat natural”.

¿Cómo llegó el puma a meterse en una casa?

La pregunta tiene hasta el momento, dos hipótesis según la Policía salteña: una de ellas es que el puma bajó desde los cerros y se vio atraído por el río en ese lugar y la posibilidad de conseguir comida en la zona por lo que se dirigió hacia el inmueble. La otra teoría es que puede tratarse de un animal que estuvo en cautiverio y logró escaparse.