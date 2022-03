Una horrorosa situación familiar salió a luz en las últimas horas: un joven golpeó salvajemente a su madre, aparentemente en el marco de una disputa que mantienen por una vivienda.

Según constata el canal Crónica, una vecina llamó al 911 para alertar sobre el violento episodio e incluso, logró filmar las imágenes del momento exacto en el que el hombre agrede a la mujer, hecho que habría ocurrido el pasado 4 de marzo.

En el video se escuchan los desesperados gritos de la víctima, quien habría realizado al menos una decena de denuncias para que la Policía se haga cargo. Según consta en el expediente, la mujer golpeada, de nombre Mirta, describe la situación como un "martirio".

De acuerdo al relato de Mirta, su hijo y la expareja de ella, ambos docentes, no solo la agreden físicamente, sino que además la amenazan. "Cada vez que veo las imágenes me tiembla el cuerpo. Esto lo filmó el nieto de una vecina, yo no sabía nada. Todos está muy preocupados", aseveró la mujer en diálogo con Crónica.

Con respecto a los detalles del violento ataque, la mujer señaló que las golpizas las viene sufriendo desde hace más de dos años. "Hace un año que me animé a denunciar", declaró, aunque sostuvo que no ha recibido apoyo por parte de las autoridades correspondientes.

Incluso, de acuerdo a lo denunciado por Mirta, su hijo habría colocado cámaras de seguridad en la casa de ella para controlar los horarios en que llega y se va. Además, en reiteradas oportunidades habría llegado armado a la vivienda.

"Él, en realidad, me limitó las entradas de mi propio casa. No puedo entrar a mi garage, tampoco a mi pileta. Ellos viven atrás", contó Mirta, quien además manifestó que los episodios tiene lugar como consecuencia de una disputa familiar por un terreno, debido a que el atacante vive allí, pero querría quedarse con todo.

En ese sentido, la mujer también apuntó contra a su exmarido, quien huyó de su casa hace varios años para formar una familia. : "le tengo terror a mi hijo, hay días que no puedo dormir del miedo que le tengo. Lo veo y quisiera desaparecer".