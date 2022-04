Un docente se quedó dormido en el micro y se despertó sin nada

Un docente fue víctima de robo cuando se quedó dormido en un colectivo. El hecho ocurrió cuando el hombre salió del colegio en el que trabaja de noche y se tomó un colectivo de la línea 110 para regresar a su casa.

En el camino, el cansancio le ganó -debido a la cantidad de horas que trabaja - se quedó dormido y se despertó en Panquehua, en el Control del micro. Cuando se despertó no tenía sus pertenecías, le robaron todo; billetera, celular, notebook, disco rígido, los cuadernos, tarjetas de débito y crédito, su sello profesional, hasta la SUBE.

El hombre relató el difícil momento que vive: “Lamentablemente me jugó una mala pasada el cansancio, como a todo los docentes nos está pasando en estas épocas. Al despertarme en el Control del 110, en Panquehua, me di cuenta que no tenía mi morral donde portaba todos mis elementos laborales, celular, notebook, cuadernos, tarjetas y demás, que además de tener un valor económico, que me costaría mucho cubrir en este momento, tiene información que me sería imposible de recuperar de alguna forma".

De esta manera comentó que busca su notebook marca "Acer", que "no le funciona" el teclado, pero que tiene información muy importante para su profesión.

Finalmente, Matías Murillo Guarnieri, hizo un llamado a la solidaridad y solicitó públicamente ayuda para encontrar sus cosas. Es por eso, que dio un teléfono para quien aporte datos de sus pertenecías: “El número de celular es de mi madre, de Mónica Isabel Guarnieri, 2617024684”