Terminaron los alegatos: llanto y pedido de disculpas de los acusados

En la tarde de este jueves 26 de enero terminaron los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en los Tribunales de Dolores y los ocho acusados sorprendieron pidiendo "perdón" y "disculpas" a la familia de la víctima. Además el abogado que los representa, Hugo Tomei, pidió que absuelvan a los ocho acusados

Uno por uno, solicitó hablas en público mediante el micrófono de la sala y Lucas Pertossi comenzó diciendo: "Ante todo quiero pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy muy arrepentido. Estoy muy mal desde lo qué pasó, triste por todo lo sucedido y quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato".

Le siguió Blas Cinalli, quien también se incorporó de su silla, tomó el micrófono y ofreció “disculpas a todas las personas afectadas. Es algo que duele muchísimo y es muy triste, no hubo ningún plan”.

“Nunca quise que esto pasara, no tuve plan. Estoy arrepentido, quisiera volver el tiempo atrás y nunca quise matar a nadie”, acompañó Matías Benicelli.

“Quería decir que estoy arrepentido, por favor pedir perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar a nadie. Me afecta mucho. Quisiera pedirle perdón, es muy feo y también de lo que nos acusan”, agregó Ciro Pertossi.

Ayrton Viollaz, por su parte, indicó: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, estoy arrepentido de todo, muchas gracias y que dios los bendiga”.

Uno de los jóvenes que fue calificado por ser el líder del grupo, rompió en llanto en medio de su discurso y casi no pudo seguir hablando: “Quería pedir disculpas, y a todas las personas afectadas, jamás pensé que algo así vaya a poder pasar. Jamás tuve intención, no podemos volver el tiempo atrás y no queda otra que pedir disculpas”.

Asimismo, Enzo Comelli también le ofreció disculpas "a la familia de Fernando, a la mía y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra misma edad. Sinceras disculpas”.

Por último, y antes de escuchar a la presidenta del Tribunal dar por cerrado el debate y anunciar la fecha del veredicto, Luciano Pertossi pidió disculpas y dijo estar “arrepentido”.

Luego de tres horas de exposición y tras dos semanas de audiencias, la jueza María Claudia Castro anunció que el próximo 6 de febrero se dará a conocer la sentencia contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa.

¿Qué dijeron los padres de Fernando?

Después del pedido de perdón y disculpas de los acusados, los padres de Fernando, decidieron hablar y fue Graciela quien lanzó: "La verdad que no me conmovieron, ninguno me miró. Lo dejo pasar como algo desapercibido. No les creo nada, es tarde porque yo no voy a recuperar a mi hijo" y concluyó contundente: "La única víctima acá es Fernando, le destruyeron el cuerpo mientras imploraba".