Su exnovio la secuestró, la torturó y le tatuó su nombre en la cara

Una joven de 18 años fue secuestrada por su exnovio quien la tuvo retenida varias horas y le tatuó la cara con su nombre. Sucedió en Brasil y la víctima manifestó que "me mató por dentro".

La víctima contó que el 20 de mayo salió de su casa para ir a un curso cuando su exnovio, Gabriel Coelho, se acercó a ella y la obligó a subirse a un auto con él para llevarla a su casa. Ya en el inmueble la torturó con agresiones e insultos.



La joven aseguró que todo sucedió durante el último ataque del que fue víctima por parte de su exnovio. La chica recalcó que ya la había agredido en otras ocasiones.

De acuerdo con el relato de la víctima: “Después de los ataques, me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él sostuvo que lo haría de todos modos”, contó la joven en diálogo con Globo.com.

“Mientras gritaba, me golpeó. Después vi el tatuaje hecho y sólo pude llorar”, añadió la joven.

El sábado 21 de mayo, la joven regresó a casa y tenía con moretones y un tatuaje que le tapaba un costado de la cara con el nombre Gabriel Coelho. Su madre acudió de inmediato a la policía para hacer la denuncia y horas después el sujeto fue detenido por incumplir con la medida de alejamiento.



La víctima brindó declaraciones y dijo que "me mató por dentro, terminó con una forma de marcarme y decir que soy de su propiedad".

El hecho sucedió en Taubaté, en el estado de San Pablo, sureste de Brasil. La joven llevó el caso a la justicia, ya que el delincuente tenía una orden de restricción perimetral. Fue detenido en las últimas horas por el delito de violencia de género.



En su defensa, el agresor presentó un audio en el que se escucha a la chica diciendo que permitió que le hicieran el tatuaje, esa versión también es investigada, porque la joven aseguró que fue amenazada durante la grabación.