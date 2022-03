La Boca: una mujer fue golpeada, abusada y secuestrada durante 10 días

Una mujer de 41 años fue secuestrada, golpeada y abusada por su ex, que la mantuvo cautiva durante 10 días.

El hecho ocurrió en el barrio porteño de La Boca cuando la víctima fue interceptada por el sujeto con quien tuvo una relación de 10 meses.

La mujer, pudo hablar en Tn sobre su dolorosa estadía en donde estuvo privada de la libertad y expresó: “Me rompió el teléfono, me llevó para adentro a los empujones y me empezó a dar una paliza. Me tuvo encerrada del 7 al 17 de diciembre. Fui violada por él y por un tipo más”.

Según el estremecedor relato, el primer marido de la víctima, fue la persona quien recibió un mensaje con la información de que el secuestrador había sido visto paseando al perro de Marcela, por lo que inmediatamente realizó la denuncia a la Policía.

Luego de unas horas, la hija mayor de Marcela decidió por sus propios medios ir a investigar lo que estaba ocurriendo m y decidió ir directamente a la casa del hombre para ver qué pasaba: fue allí que descubrió que su mamá estaba secuestrada.

Finalmente, Marcela comentó que luego de un forcejeo y gritos dentro de la vivienda, el hombre logró “soltarlas” y agregó: “Cuando le preguntaban en la calle qué hacía con mi perro, él decía que yo estaba durmiendo o que me estaba bañando”.

En tanto, la mujer indicó que actualmente ella está con “tratamientos psicológicos” por lo sucedido y que “necesita justicia”, debido a que hace algún tiempo ya lo había denunciado por violencia de género.