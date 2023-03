Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en Puerto Madero

El cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado flotando en el río de Puerto Madero. Se investigan las causas de muerte.

Según publicaron medios locales, una joven que corría por la zona divisó en la intersección de Dique 2 y Peñaloza, el cadáver de un hombre flotando. Inmediatamente, se comunicó al 911.

Hasta el lugar llegó, personal de Prefectura Criminalista, Prefectura Naval, y Policía Científica se hicieron presentes en el lugar donde trabajan incansablemente para extraer el cuerpo sin vida de las aguas.

De las primeras informaciones sobre el caso se desprende que el cadáver, que no presentaría lesiones preexistentes o golpes, llevaría unas 48 horas sin vida. No obstante, a simple vista se estima que se trataría de un hombre que no vivía en situación de calle, ya que vestía bermuda, y remera, en óptimas condiciones. Además, no tenía zapatillas ni medias puestas.

Dentro de los bolsillos, los agentes especializados encontraron un poco de dinero en efectivo y un papel, que podría tratarse de una carta, aunque aún no fue confirmado.

La causa fue caratulada como "muerte dudosa", de manera que será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia para esclarecer la causa de muerte.

Interviene el Juzgado Nacional N° 20.