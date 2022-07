Tres jóvenes fallecieron y un menor de 16 años resultó gravemente herido este viernes en la madrugada, luego de una persecución policial y tiroteo que terminó con un auto incrustado debajo de un camión, en el ramal Campana de la autopista Panamericana, en la provincia de Buenos Aires.

El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 33,7, sentido al norte, cerca de las 5 de la mañana. Según informaron las autoridades, en el auto VW Vento viajaban cuatro personas y tres murieron en el lugar.

La Policía bonaerense comprobó que el vehículo era robado y que el conductor había escapado de un control de tránsito. En consecuencia, era perseguido por patrulleros hasta que chocó contra un camión que estaba estacionado en la banquina de la autopista Panamericana.

Además, la Justicia determinó que los tres varones involucrados tienen antecedentes penales, que al menos uno de ellos integraba una banda de ladrones de autos de la zona y que el vehículo en el que huyeron había sido robado el último sábado. De hecho, la chica de 21 años que murió es la única que no tiene antecedentes ni registros policiales.

Persecución y choque fatal

Al parecer, a partir del monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos policiales detectaron una “actitud sospechosa” de parte de los ocupantes del vehículo. Comprobaron que la patente estaba adulterada y no pertenecía a ese auto, sino a otro radicado en San Isidro.

Un primer video captado por las cámaras revela que el auto estaba detenido y que se abría y cerraba una de las puertas del lateral derecho, por lo que se sospechaba que pudiera haber existido alguna situación vinculada a violencia de género.

En otro de los videos se observa cuando los policías de la patrulla bajaron del móvil y se aproximaron para intentar identificar a las personas que estaban a bordo, momento en el que el auto aceleró y escapó.

Finalmente, el tremendo impacto provocó la muerte en el acto de tres de los ocupantes del Vento, los cuales fueron identificados como: el conductor Joel Guillermo Galván (25), quien cuenta con antecedentes penales, la joven Malena Chiocconi (21), que iba como acompañante, y Joaquín Mirko Fernández (23), también con antecedentes, quien viajaba sentado en el asiento trasero, del lado izquierdo.

El cuarto ocupante del vehículo y único sobreviviente es un adolescente de 16 años –su identidad se resguarda por tratarse de un menor de edad-, que iba en el lado derecho del asiento trasero y fue trasladado en grave estado al hospital de General Pacheco.

Qué dijo la madre de la joven fallecida

La madre de una de las víctimas fatales, llamada Malena Chiocconi, de 21 años, contó que su hija le mandó un mensaje en el que dijo que estaba llorando porque los estaba persiguiendo la Policía y le mandó la ubicación del lugar en el que se encontraba en ese momento, el peaje de Ricardo Rojas.

"Ella me mandó un mensaje a las 4:33 y me dice, 'Mamá, estoy llorando. Nos persigue la Policía y no sé por qué', y me marca la ubicación que es acá donde estoy y es el peaje", comentó visiblemente consternada Daniela, la madre de la joven fallecida.

Además, la mujer contó que su hija era la primera vez que salía con el joven que conducía el auto y que se habían conocido hacía pocos días. "Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico y se fueron a San Miguel y me contó que estaban bien", relató.

Luego, Daniela recibió el último mensaje de su hija en el que le decía que la Policía estaba persiguiendo el auto en el que iban con otros tres jóvenes que también fallecieron tras el impacto del auto Vento con un camión que estaba estacionado.

La mujer dijo ante la prensa: "Tengo entendido que ella se quiso bajar y no la dejaron", al referirse a las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se pudo observar, en un momento determinado, que se abre una de las puertas del vehículo y, a los pocos segundos, se vuelve a cerrar, pero no baja nadie.