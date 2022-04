Pasó dos años en cárcel siendo inocente porque desestimaron una prueba clave

Luego de dos años tras las rejas, un hombre de 40 años quedó en libertad, en una causa que nada tuvo que ver. Se trata de un carpintero de San Miguel, Buenos Aires, a quien se lo acusó de asesinato y las autoridades a cargo del caso desestimaron una prueba crucial, que probaba su inocencia.

Según informó PERFIL, Pablo Melo permaneció encerrado en el penal local hasta la semana pasada, cuando se desarrolló un juicio oral —por el homicidio de Iván Vázquez (24), un joven que fue asesinado a tiros el 21 de mayo de 2020, en San Miguel— y la fiscal Roxana Tornett dictó su sobreseimiento.

La prueba clave

El abogado defensor había presentado esta prueba a seis meses de su detención, pero la fiscal recién lo vio el 31 de marzo pasado.

En la filmación aparecen tres hombres: dos parados en la esquina de Río Limay y Río Santa Cruz, en la localidad de Bella Vista, y un tercero que pasa delante de la cámara, con un palo en la mano. El que dispara lleva puesta una gorra tipo visera, barbijo y pantalón de gimnasia, pero no es Melo, como creía la fiscal Carbonella, a cargo de la instrucción por el asesinato de Vázquez.

Frente a esto, ahora el tribunal dio cuenta que Pablo Melo “no portaba arma de fuego alguna en el momento preciso en que se observa a otro hombre apuntar y realizar al menos cuatro disparos en una dirección que, por la secuencia y prueba en la causa, fueron dirigidos a causar la muerte de Mauricio José Iván Vázquez”.

"La verdad era fácil de encontrar"

En consecuencia, Casolati, abogado defensor de Melo, adelantó a PERFIL que no solo van a “iniciar acciones legales contra el Estado provincial, por el terrible error judicial”, sino que además van a “querellar a la fiscal Carbonella, al juez Schiavo y al juez Pilarchi y su compañero de Cámara, porque la verdad era fácil de encontrar”.

“Si sólo hubieran visto el video, habrían advertido la inocencia de Melo. Pero no leyeron nada de lo que presenté, resolvieron de manera arbitraria. No vieron el video, no valoraron ninguna de las pruebas que presentamos. Se excusaron en la pandemia para no dar la cara y maltrataron a Melo”, reprochó el letrado.

Además, señaló que también pedirá que “sean ellos –por los fiscales y jueces que intervinieron en la causa– quienes indemnicen a Melo y que no sean los ciudadanos con sus impuestos que paguen el terrible error y la negligencia de sus actuaciones”.

Sacar belleza de un caos es virtud

Pese a haber perdido a su padre, las constantes amenazas y el daño físico y psicológico que implicó cumplir una condena, Melo aseguró que se refugió en su oficio para salir adelante.

Si bien ese tiempo "no te lo devuelve nadie", remarcó el hombre, pudo desarrollar un proyecto para construir muebles, sillas y bancos para una fundación.

“Si algo bueno puedo rescatar, es que pude armar ese proyecto. Logramos ganar un espacio en la cárcel, algo que no es tan sencillo. Conseguimos hasta que entraran camiones. Yo trabajé como maestro carpintero y tuve la oportunidad de enseñar el oficio a muchas personas”, contó al periodista Leonardo Nieva.

Y más allá de su sabor amargo, por la condena injusta que lo ubicó allí, aseguró que está decidido a volver a la unidad penitenciaria, para "seguir ayudando a los chicos".